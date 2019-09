Trabantem tam a zpět

Nenechte si ujít zajímavou přednášku o tom, jak se dá trabantem dojet z Indie přes Banskou Bystrici až do Prahy a při tom objevit celý svět. Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc vážně! Cestovatelé si při svém putování sáhli až na samotné dno, vyřešili neřešitelné problémy. „Vždycky je to sranda, když to přežijete! A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte, to se vám musí stát!“ nechají se slyšet. Dva trabanti, maluch a jawa, Češi. Slováci a možná přijde i jeden šílený Polák! Vstupné činí 190 korun.