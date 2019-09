Svatováclavské slavnosti piva

Šestý ročník Svatováclavských slavností odstartuje v sobotu 7. září na Kroměřížském výstavišti. I letos slavnosti slibují skvělou hudbu, výborné pivo z moravských pivovarů a gurmánské pochoutky. Na hlavním pódiu vystoupí od 14 hodin skupina Argema, dále Žlutý pes a Anna K. Ve 20 hodin obsadí pódium Desmod, ve 22 hodin Tři sestry a na závěr slavností kapela Polygon. Druhá stage bude patřit nejlepším kapelám z Kroměřížska a okolí. Program zahájí ve 13 hodin skupina High Five, dále Jiřina Lysáková s kapelou, Jasno, Motus a ve 21 hodin kapela Kiss Girls. Slavnosti jsou open-air festival, areál výstaviště ovšem poskytuje v případě nepříznivého počasí rozlehlé kryté přístřešky až pro pět tisíc návštěvníků. Parkoviště a wifi po celém areálu budou pro návštěvníky festivalu zdarma. Děti mohou zajít do Dětského světa, který nabízí desítky vnitřních i venkovních atrakcí. Dospělí návštěvníci budou mít vstup do Dětského světa zdarma. Areál výstaviště bude otevřen od 12 hodin do jedné hodiny po půlnoci. Vstupné činí 450 korun, je možné zakoupit vstupenky i na místě. Držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma včetně svého doprovodu. Děti do dvanácti let v doprovodu dospělé osoby mají také vstup zdarma.