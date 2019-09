Štěstí hledej uvnitř...

...nastal čas přistoupit k životu zodpovědně a laskavě, tímto zve Královská oáza v Bystřici pod Hostýnem na besedu s terapeutkou a léčitelkou Markétou Prečovou. Pod pojmem štěstí si každý z nás představuje něco jiného. Pro někoho je to láska, rodina, nalezení smyslu života, pro druhého zase úspěch, peníze a majetek. Nelze jednoduše říct co je správné a co není. Pokud však půjdeme trochu hlouběji, tak uvidíme že společně s viditelným projevem štěstí je v nás vždy přítomna i vnitřní harmonie. Stav, kdy rozumíme sami sobě, víme, co od sebe očekávat a jak vytvářet svou jedinečnou realitu. Pokud dokážeme dosáhnout tohoto stavu, tak jsme spokojení a je jedno co se kolem nás děje. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 14. února od 17 hodin. Příspěvek na ní činí 120 korun.