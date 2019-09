Dvě desítky uměleckých děl zkrášlí Podzámeckou zahradu. V sobotu 29. června se zde koná vernisáž desátého ročníku výstavy Sochy v zahradě. Na Piknikové louce u Dlouhého rybníka čekají od 14 hodiny na návštěvníky výtvarné dílny, performance nebo hudební vystoupení skupin Nšoči a Broučky. Součástí vernisáže bude také komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorů. Expozice se snaží přiblížit moderní české umění v exteriéru města. První ročník se konal v roce 2010 a od té doby měli návštěvníci z celého světa příležitost vidět díla od několika desítek nadějných umělců i uznávaných mistrů. Díla vybírá a umisťuje kurátorský tým historiků umění GET ART! tak, aby nenarušovala ráz prostředí, ale aby nabídla propojení historické zahrady se současným uměním. GET ART! se nesnaží o přísné tematické ohraničení děl, ale o ukázku rozmanitých soudobých výtvarných směrů. Letošní ročník představí práci třináct sochařů. U každého díla nalezne návštěvník název a rok jeho vzniku, materiál, jméno autora nebo donátora. Podrobnější informace se návštěvníci dozvědí prostřednictvím přiloženého QR kódu. Výstava potrvá do 22. září.