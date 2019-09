Zajímavá výstava fotografií Jana Kurze přibližuje jeden z fenoménů Jižních Čech, a to Blatenské rybníky. Shlédnout ji budete moci od čtvrtka 10. ledna od 17 hodin v oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny v Holešově, a to až do 31. března.