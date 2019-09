Povzbudivou přednášku o onkologickém onemocnění si vyslechnou lidé, kteří dorazí ve čtvrtek 20. června v 16 hodin do Knihovny Kroměřížska. O rakovině prsu bude povídat Kateřina Vondráčková ze zlínského Mamma HELP centra. Posluchači se dozví, jak je důležitá prevence onemocnění, podpora rodiny a co ženu čeká po úspěšném vyléčení. Vyslechnou si také příběhy a zkušenosti žen, které si rakovinou prsu prošly a rozhodly se pomáhat ostatním ženám. Setkání spadá do přednáškového cyklu Rakovina, a co dál?, který věnuje pozornost tabuizovanému tématu, jak žít s nádorovým onemocněním. Přednášky jsou určeny nejen pacientům s onkologickým onemocněním, ale i pro jejich rodinné příslušníky a kamarády, kteří jim chtějí pomoci.