Radůza opět zavítá do Kroměříže

Svébytná písničkářka, šansoniérka, zpěvačka a multiinstrumentalistka Radůza po několika letech opět zavítá do Kroměříže. V úterý 26. března od 19 hodin v Divadelním sále kroměřížsko Domu kultury vystoupí se zbrusu novým programem, jenž bude věnován především aktuálnímu albu Muž s bílým psem, které vyšlo v říjnu 2018. Na koncertě, kde Radůzu doprovodí právě muzikanti, kteří s ní nahrávali poslední desku – kytarista Josef Štěpánek a bubeník Miloš Dvořáček, zazní však i úspěšné a oblíbené písně z celé její bohaté kariéry, zejména z Anděly oceněných alb V hoře a Při mně stůj. Vstupenky na koncert si lze zakoupit v předprodeji, ale i na místě. Cena se odvíjí od vybraného místa k sezení, a to od 270 do 320 korun.