Exotičtí ptáci nežijí jen v Amazonii. Zajímavé opeřence je možné zahlédnout v Rumunsku, Maďarsku nebo na střední Moravě. Ty nejzajímavější evropské druhy představí výstava fotografií Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka, která začíná dnešní vernisáží v Malé Galerii Muzea Kroměřížska. Fotograf Jiří Novák měl vášeň pro ptactvo už od dětství, které trávil v Chropyni. Pozorování vodního ptactva Zámeckého rybníka jej přivedlo nejprve do ornitologického kroužku a následně k zahraničním cestám do jiných evropských států. Pozoroval a fotografoval ptactvo v Dunajské deltě i za polárním kruhem. Výstava potrvá do 1. září.