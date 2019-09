Popelka na cibulce

Letos uplyne přesně 50 let od premiéry televizního zpracování legendární pohádky Popelka s Evou Hruškovou v titulní roli. Po vlastech českých, moravských i slezských se tak vydává zábavný pořad plný historek z na-táčení, perliček ze zákulisí a veselých historek, spojených s touto legendární pohádkou. Jejich zábavná talkshow dorazí i do Hulína, kde přijede Aleš Cibulka s Evou Hruškovou, ale i Janem Přeučilem. Lze se na ně těšit ve čtvrtek 25. dubna od 18 hodin v sále Městského kulturního centra Hulín. Vstupné činí 250 korun v předprodeji, lístky si lze zakoupit i na místě, a to za cenu 300 korun.