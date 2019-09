Vydejte se ve středu 20. března v bystřické knihovně po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, a to prostřednictvím přednášky Jiřího Jílka: Žítkovské čarování. Nahlédněte do dnes už zaniklého fenoménu, jehož kořeny sahají do pradávné minulosti, do skutečného života žítkovských bohyň, žen, které uměly pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál. . Vstupné činí 50 korun.