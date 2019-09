Petra Janů a skupina Amsterdam

Další z legend tuzemské poprockové hudby zavítá do Kroměříže. Tentokrát v Divadelním sále Domu kultury vystoupí 15. května od 19 hodin se svou skupinou Amsterdam nestárnoucí, živelná rocková dračice Petra Janů. Jedinečná interpretka hitů jako jsou Exploduj!, Jedeme dál, To máme mládež nebo Moje malá premiéra se před třemi lety dala dohromady s bývalou doprovodnou kapelou Ilony Czákové, aby s mladšími muzikanty našla znovu chuť do zpívání. Vstupné se odvíjí dle řady na sezení od 350 do 390 korun.