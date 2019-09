Legiovlak zastaví v Holešově

Legiovlak dorazí i do Holešova. Pojízdné muzeum představuje souprava historických vagonů, jež připomínají boje československých legií za samostatný stát.Na holešovské nádraží dorazí 16. dubna a pobude zde do 21. dubna, poté se přesune do Uherského Hradiště. V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce československých legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918 až 1920. Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma, a to každý všední den vždy od 8 do 18 a o víkendech od 9 do 19 hodin.