Koncert Společná věc

Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným souzněním hráče a nástroje, tvořící neopakovatelný umělecký zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historický nástroj s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí. Koncert je věnovaný pomalému přechodu z technické civilizace do platónského zlatého věku, kdy se lidé oprošťují od boje. Při pohledu na setmělé nebe s hvězdy se Tomáš Pfeiffer zamýšlí, zda je člověk v nekončícím vesmíru opravdu tak důležitý. V jedné z mnoha skladeb na koncertu promítne projekci, kde budou body a každý z těch bodů bude tak miliarda až dvě hvězd - galaxie. „Toto ohromné množství času a prostoru je vlastně chrám, je to chrám největší. Kam pak se na něj hrabou ty naše kaménky složené do katedrály,“ míní Pfeiffer. Na tento jedinečný zážitek se lze těšit první březnový pátek v kroměřížském Domě kultury od 19 hodin. Vstupné činí 150 korun.