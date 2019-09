Umělecká agentura, která se specializuje na stand-up comedy show, Komici s. r. o., zavítá ve středu 6. března v 19 hodin do sálu Městského kulturního centra v Hulíně. A je na co se těšit, o pořádně vysmátý večer se totiž postarají Tomáš Matonoha a Miloš Knor. Vstupné činí 250 korun. Mládeži do 18 let vstup pouze s nebezpečím ohrožení mravního vývoje.