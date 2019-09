Kolega Mela Gibsona

One man show, ve které se představí Martin Trnavský si lze vychutnat na valentýna 14. února v holešovském kině Svět. Jedná se o komedii, Kdy příběh začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl povypráví svůj příběh, během něhož se dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život. Vstupné činí 380 korun.