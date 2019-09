Josef Rapčan: Obrazy, samorosty atd.

Zajímavou výstavu obrazů s názvem „Obrazy, samorosty atd.“, které ztvárnil Josef Rapčan chystá Město Bystřice pod Hostýnem. Shlédnout ji můžete ve svátečním sále bystřického zámku. Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 6. dubna od 16 hodin. Poté bude trvat až do 28. dubna tohoto roku. Pro zájemce zde budou mít otevřeno vždy od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné činí 30 korun, snížené 20 korun.