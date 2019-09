Miss Poupě a Miss Kvítek budou už po jedenácté hledat v Holešově, a to v neděli 10. března od 14.30 hodin v Středisku volného času TYMY. Soutěž je určena dívkám z Holešova, ale i širokého okolí ve věku 4 až 7 let a 8 až 12 let. Můžete se těšit na soutěžní disciplíny, jako je rozhovor s moderátorkou, mód-ní přehlídku, ale i volnou disciplínu.