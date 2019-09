Festival IQ Play v Kroměříži

Herna plná zajímavých her a hraček, na ni se lze těšit v rámci Festivalu IQ Play v Kroměříži. K vidění a vyzkoušení zde budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět ani koutek pro nejmenší děti. Festival IQ Play se bude konat v Domě kultury v Kroměříži, od soboty 30. března. do pondělí 1. dubna. Otevřeno bude vždy od 9 do 18 hodin. Vstupné činí pro jednotlivce 50 korun, rodinné pak 150 korun.