Drtivá porážka v Kroměříži

Zážitek jako z televize prožijí lidé, kteří v sobotu dorazí na Pionýrskou louku v Kroměříži. V Drtivé porážce, kroměřížské verzi oblíbené americké televizní soutěže Wipe Out, otestují hranice svých schopností a dovedností. Netradiční zábava vypukne v deset hodin dopoledne. Každý návštěvník si bude moci vyzkoušet nejrůznější překážky, nafukovadla a klasické wipeoutové atrakce. Zájemci si mohou atrakce vyzkoušet jen pro zábavu, nebo se mohou zapojit do soutěže a pokusit se projít atrakcemi v co nejkratším čase a získat tak co nejlepší umístění a drobné ceny. Některé překážky jsou vhodné už pro děti od tří let, jiné ale budou přístupné pouze lidem starším patnácti let. Soutěžit také budou týmy. Mohou je tvořit zástupci rodin, firem a dalších kolektivů. Tým musí být smíšený, pětičlenný, jeho nejmladší účastník nesmí být mladší patnácti let. Startovné za celý tým je tisíc korun a zahrnuje i volný vstup týmu na večerní rockovou operu Vymítač, v níž se v titulní roli představí Kamil Střihavka. Vyhlášení výsledků soutěže bude v 18 hodin.