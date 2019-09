Divadlo Štěk: Koule

Na zajímavé divadelní představení s názvem Koule zve Okrašlovací a zábavní spolek Bystřice pod Hos-týnem. Koná se v neděli 27. ledna od 16.30 hodin v Kulturním domě Chvalčov. Jedná se o nejoblíbenější rozhlasovou hru roku 2011 převedenou na jeviště. Vypráví příběh bodré vrhačky Mileny rekapitulovaný v rozhlasovém rozhovoru se servilním moderátorem, který i přesto nachází odvahu zeptat se jí na věčně popírané téma řízeného dopingu. „Inspiraci reálnými postavami nepopírám,“ zmiňuje autor hry David Drábek. „Ale šlo mi daleko víc o to vytvořit příběh vskutku obojživelné české dominy, symbol toho, co je na Češích křupanské a zoufalé, ale i zvláštně neodolatelné a vlastně životné. Směs kýče a podivného smutku tohohle plebejského národa. I s jeho trumfem v podobě smyslu pro humor. A dál je tu strašidelné téma státem řízeného dopingu, kdy bylo sportovcům dávkováno takové množství svinstev, že jim to nevratně poškodilo zdraví,“ doplňuje. Vstupné činí 80 korun.