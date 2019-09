Dětský trénink překážkového běhu

STG Kids Holešov připravilo trénink překážkového běhu pro děti ve věku od čtyř do čtrnácti let. Děti se od devíti do jedenácti hodin mohou na místě zaregistrovat. Startovat se bude ve vlnách podle věku. Závodníci od čtyř do osmi let budou startovat od desíti hodin, děti od devíti do čtrnácti let postupně odstartují od jedenácti hodin. Děti s hendikepem se zúčastní závodu v kategorii Speciál Kids. Na přizpůsobenou trať vyběhnou v 11.45 společně s doprovodem. Na asi dvoukilometrové trase se mladí závodníci setkají s dvaceti překážkami, které budou přírodní nebo uměle vytvořené. Na každém stanovišti bude dospělý, který dětem případně pomůže a nasměruje je dál na trať. V mezičase budou děti moci využít workoutový prostor, kde si vyzkouší některé překážky. Pitný režim dětí na trati bude zajištěn. Startovné je dobrovolné.