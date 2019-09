Světově proslulý fotograf mužských aktů Robert Vano bude od středy 17. července vystavovat na holešovském zámku. Vano emigroval do USA, po roce 1989 se vrátil do Československa. Veřejnost se s umělcem může setkat v úterý 16. července večer na besedě v New Drive Clubu. Vstupné činí 80 korun v předprodeji, 100 korun na místě.