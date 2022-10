Všechny varianty mají své klady a zápory.

Svépomocí levněji, s firmou jistěji

Když se pustíte do rekonstrukce svépomocí, můžete začít kdykoli. Nebudete se muset s nikým dohadovat a můžete výrazně ušetřit, protože nebudete platit za práci najatým řemeslníkům. Na internetu najdete návody v podstatě na všechno. Přijdete však o většinu svého volného času, někdy možná i dovolenou. Zapojení zručných známých či rodiny může klidně vydat za partu zkušených odborníků. Pokud ale nemáte čas, chuť nebo nejste manuálně zruční, bude lepší si najmout profesionála.

Rekonstrukce krok za krokem: Díl 2. Financování a rozsah

Práce jednotlivých řemeslníků bývá levnější než služby stavebních firem. Na druhou stranu, pokud budete vyjednávat zvlášť se zedníkem, elektrikářem, truhlářem a klempířem, narůstá riziko zpoždění, nedostatečného předání informací a chyb v koordinaci. Zdaleka ne každý řemeslník bude navíc ochotný uzavírat smlouvu o dílo. To by se u stavební firmy stát nemělo. Kromě lepší návaznosti prací také nabízí komplexní pohled na rekonstrukci a může vás upozornit na problémy, kterých by si jednotliví řemeslníci nemuseli všimnout. Výhody bývají vykoupeny vyšší cenou. I když to nemusí být nutně pravidlo.

Kde hledat ty spolehlivé?

Rodině našich pěstounů pomohla s nalezením osvědčené stavební firmy Buřinka. Osloveny byly dvě stavební firmy a jeden samostatný řemeslník. Podmínkou bylo, aby rekonstrukce proběhla ještě v letošním roce, což byl kvůli vytíženost firem docela problém, naštěstí s dobrým koncem. Vy se rozhlédněte kolem sebe. Ptejte se sousedů, příbuzných či přátel, kteří nedávno rekonstruovali s pomocí firmy. Pozvěte se na návštěvu a rovnou zjistěte, jaká pozitiva a negativa její služby měly. Získáte spoustu cenných a vašimi známými leckdy draze vykoupených rad, na co si dát při rekonstrukci pozor.

Se seriálem Rekonstrukce projdete pracemi krok za krokemZdroj: se svolením Šimona Neumanna

„Rodiče rekonstruovali koupelnu asi půl roku před námi. Věděla jsem tedy, že si mám dát pozor, aby zedník jasně pochopil, jaký chci ořez obkladů a jakou barvu spárovací hmoty. U rodičů to totiž nedopadlo úplně dobře a koupelna se musela obkládat znovu,“ přidává konkrétní zkušenost paní Karla z Jičína.

Přátelé a sousedé sice obdivují proměnu, kterou prošel brněnský panelákový byt pana Petra, ale on se „zhotovitelem“ spokojen nebyl. „Krátce po rekonstrukci se objevily dva problémy, jeden u skříňky v koupelně a druhý u desky v kuchyni. Stavební firma nechtěla reklamace uznat a tohle malicherné dohadování způsobilo, že už je dále známým nedoporučím,“ říká Petr.

Brouzdání po internetu

Pomocníkem při hledání spolehlivé firmy či řemeslníka se může stát také internet. Stavební firmy mívají na svých stránkách sekci s ukázkami prací. Poptávat řemeslníky na konkrétní práce můžete například na www.nejremeslnici.cz, www.poptavej.cz, www.seznamremeslniku.cz. Od věci není podívat se také na nejrůznějších facebookových skupinách. Znáte třeba skupinu ŘEMESLNÍCI NABÍDKA – POPTÁVKA; ŘEMESLNÍCI nebo Řemeslníci ČR – Doporučení/Nedoporučení? Pokud firmu na internetu najdete, přečtěte si hodnocení předchozích zákazníků.

Rekonstrukce krok za krokem: Kde bydlet během úprav

„Při výběru řemeslníků na poptávkových po#clanek|7114383#rtálech buďte opatrní, jak zadáváte poptávku. Neměli byste se rozhodovat pouze podle ceny. Zbystřit byste měli také, pokud má řemeslník moc volného času. Sice to nemusí nic znamenat, ale dost možná s ním ostatní neměli úplně dobré zkušenosti,“ doporučuje Lukáš Zimandl ze studia Design4Function.

A nelekejte se, pokud firma webové stránky nemá. Ve stavebnictví není o práci nouze, mnoho firem zákazníky získává pouze díky osobním doporučením.

Jak vybrat mezi více nabídkami?

Na základě referencí známých i hledání na internetu vyberte několik firem. Nehledejte moc daleko, abyste zbytečně nepřipláceli za každodenní dopravu na stavbu. Firmy kontaktujte a poptejte od nich cenovou nabídku a termín realizace.

Domluvte s nimi prohlídku, aby řemeslníci viděli, v jakém stavu je váš byt nebo dům. S největší pravděpodobností vám poradí plán rekonstrukce trochu upravit nebo doplnit. I u pěstounů se nakonec oprava zatékání kolem oken změnila v renovaci celé střechy. Domluvte, jak připravit objekt před příchodem řemeslníků. V domě paní Liběny jako podlahová krytina slouží koberec a pod ním je staré lino. Koberec pěstouni odstraní sami, aby urychlili začátek prací. Lino ale zůstane i během rekonstrukce, chrání tak podlahy a usnadňuje úklid.

Unikátní řešení? Živé fasády nejsou jen na okrasu, dokáží dokonce zachytit prach

Až obdržíte nabídky od více stavebních firem, můžete se pustit do porovnávání. Berte v potaz nejen cenu, ale i rychlost rekonstrukce, kvalitu navržených materiálů a reference. Zvažte i to, jak se vám doposud s firmou jednalo. Schopnost komunikace a milý úsměv však nezaručí automaticky kvalitně provedenou práci. Do spolupráce se stavební firmou se nepouštějte bez smlouvy o dílo. Konzultace nebo přímo spolupráce s architektem nebo projektantem vám rozhodně mohou pomoci. Nebojte se, podrobněji se těmito tématy budeme zabývat hned v příštích článcích našeho seriálu Rekonstrukce.

Seriál Rekonstrukce



Od 6. října 2022 budete až do února příštího roku sledovat, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny v domě pěstounů Liběny a Robina pod taktovkou Buřinky. Každý čtvrtek se na webu deníku objeví nový aktuální článek. Co všechno se postupně dozvíte?



1. Co je potřeba rozmyslet (udělat) před začátkem rekonstrukce



Financování a rozsah

Kde bydlet během rekonstrukce

Jak vybrat firmu na rekonstrukci



2. Architektonický návrh a projektová dokumentace

Kdo poradí s rekonstrukcí (Rekonstrukce s architektem, projektantem nebo sami; Technický nebo stavební dozor)

Kde hledat inspiraci

Nejčastější chyby při plánování rekonstrukce – na co si dát pozor při plánování oprav

Rozhovor na téma funkční interiér

Jak vybrat zdroj vytápění

Jak vybrat kvalitní fotovoltaiku



3. Rozpočet a zajištění financování

Jak sestavit rozpočet na rekonstrukci

Jak financovat rekonstrukci

Jak ušetřit

Jak získat dotace



4. Jednání s úřady

Rekolaudace nemovitosti

Jaká povolení potřebujete pro rekonstrukci

Jak nenaštvat sousedy



5. Harmonogram prací, zajištění řemeslníků a uzavření smluv

Smlouva o dílo na rekonstrukci, harmonogram

Rekonstrukce svépomocí



6. Průběh rekonstrukce

Vyklízení, stěhování a příprava na rekonstrukci

Bourací a zednické práce při rekonstrukci

Rozvody vody, elektřiny a vytápění

Rekonstrukce starých domů

Vztahy a rekonstrukce

Závěrečný úklid