V nedožitých dvaaosmdesáti letech zemřel po dlouhé nemoci herec Ladislav Mrkvička. Serveru iDnes to řekl Tomáš Staněk, mluvčí Národního divadla, kde Mrkvička strávil pětadvacet let. Mrkvička letos získal Českého lva za výkon ve vedlejší roli ve filmu Staříci. Minulý rok se stal držitelem Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Mrkvička zemřel po dlouhé nemoci, potýkal se s Parkinsonovou chorobou, která mu už nedovolovala pracovat.

Ladislav Mrkvička s cenou | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Mrkvičkovy hvězdné divadelní okamžiky začaly v roce 1977 nástupem do Divadla Na zábradlí, kde proslul především jako Smerďakov v dramatizaci Dostojevského Bratrů Karamazových a jako Hanťa v dramatizaci Hrabalovy Hlučné samoty. Do širšího diváckého povědomí se dostal díky roli rotmistra Vyskočila v Sequensově válečném dramatu Atentát a během 70. a 80. let se vypracoval v jednoho z nejvíce obsazovaných herců ve filmu.