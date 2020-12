Finále soutěže jedenadvacátého ročníku se uskutečnilo ve čtvrtek na pódiu náchodského divadla. Kremeň dostal od poroty nejvíce hlasů z celkem 948 přihlášených uchazečů.

Oslavy podle něj nebyly bouřlivé, vzhledem k opatřením. „Krátce jsme si to užili v rodinném kruhu, bouchli jsme šampaňské a máma uvařila svíčkovou. Po tři čtvrtě roce diety jsem si ji vychutnal,“ netajil se Kremeň.

Do soutěže se přihlásil na popud kolegů policistů. „Vrtali do mě, že na to mám vizáž, ať to zkusím. Poslal jsem fotky a nevěřil, že se do soutěže vůbec dostanu. Ale druhý den mi už volal hlavní pořadatel David Novotný a pozval mě na casting. V něm jsem byl najednou mezi dvanácti finalisty,“ popsal Kremeň.

Napětí před vyhlášením

On-line přenos soutěže napjatě sledovala celá jeho rodina. „Nejvíc to snad prý prožívala moje šestiletá neteř, která mi moc fandila. „Prý si zakrývala oči a uši, jak nemohla snést to napětí před vyhlášením,“ soucítil s neteří.

Vítězstvím, to ale podle něj nekončí, naopak. „Poletím reprezentovat Českou republiku na světovou soutěž Mister Supranational. Další v pořadí je Mister Tourism World a Mr. Model The World. Musím se zdokonalit v angličtině. Soutěž není jen o kráse. Člověk musí mít charisma, znalosti, a ovládat dobře jazyk. Na zevnějšku dokáže člověk tvrdou dřinou leccos změnit. Povahu a charisma si ale pěstuje a nese s sebou celý život,“ nepodceňuje zdokonalování Kremeň.

Než přišel k policistům pracoval v armádě. Teď slouží na obvodním oddělení PČR v Moravském Krumlově. Od malička hrál fotbal. „V deseti letech mě ale postihla revmatická horečka a sport jsem měl zakázaný. Pak mě ale pohltilo fitness. Radost a pocit naplnění z tohoto sportu jsem pak přenesl do trénovaní žen po mateřské. Snažil jsem se jim zvednout sebevědomí. A to také tím tím, že ženská krása není je o zevnějšku, ale také o tom, jaký člověk je a jak si váží sám sebe,“ přiblížil Kremeň své empatické vlohy.

Boj proti domácímu násilí

Ve volném čase se totiž zapojuje i do boje proti domácímu násilí. „Velkým vzorem je pro mě Vladimír Borský, který pomáhá projektem neodkladejto.cz, a s nímž spolupracuji. Poskytuje anonymní pomoc pro lidi, kteří mají problémy nebo ví o někom takovém. Často se setkáváme s tím, že pomoc nepotřebují jen ženy, ale také muži nebo děti. Týrání není jen fyzické, ale i psychické, finanční, sexuální nebo mezigenerační. Lidé mají problém se s tím svěřit a pomoc hledají často pozdě,“ vysvětlil Muž roku s povahou zachránce.

Zrovna večer před finále se mu ozvala paní, která potřebovala poradit s tím, jak má postupovat. „Nevěděla, jak dál, měla strach, svou roli hrály i děti. Tak jsem ji navedl a v den finále mi psala, že moc děkuje a že už se nebojí situaci řešit. To mě naplnilo tak, že jsem si říkal, ať už soutěž dopadne jakkoliv, tohle je ta výhra.

David Kremeň odpočívá nejraději v přírodě, kde si na vycházkách bez mobilu čistí myšlenky. A je hrdý na to, že je ze Znojemska. „Jsem obyčejný kluk z vesnice, kterému se splnil sen. A nutí mě mnohem víc na sobě pracovat,“ má jasno David Kremeň.