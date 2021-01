Zažíváme rok, který nikdo z nás asi nezažil, nečekal, jaký byl pro vás? Ať už v osobním či profesním životě.

Záleží na tom, jak se člověk probudí a jak na to vše kouká. Rok začal krásně, mými největšími koncerty v O2 aréně, splněným dětským snem. Pak začalo to, co trvá dodnes.

Mám pocit, že se s tím jako zpěvák i jako rodina pereme dobře. Na všem si hledám to hezké. Strávil jsem během letošního roku tolik času s rodinou jako jsem léta nestrávil. Mám syna v úžasném věku a užíváme si jeden druhého. Spoustu věcí mě tahle doba naučila a samozřejmě i vzala. Na druhou stranu jsem optimista a furt něco vymýšlím i ve chvílích, kdy je vše zakázané. Jsem na to pyšný.

Sice nebyly velké koncerty, ale přeci jen se vám podařilo několik koncertů odehrát..

Nejdříve to vypadalo, že nebude nic, ale nakonec se v létě něco odehrálo a my jsme si to užili. Šli jsme cestou, že když nemohou být velké, tak bude více menších. Když bylo dovoleno, tak jsme hráli, když to zakázali, tak jsme se věnovali něčemu jinému. Vymyslel jsem například Ztracenou deskovku, což je společenská hra. Když lidé nemohli chodit ven, na koncerty, tak si mohou zahrát hru. Tvořil jsem DVD, nahrál klip, skládal písničky. Myslím, že jsem byl aktivní.

Před Vánoci jste kromě deskovky přichystal pro fanoušky i překvapení, o jaká šlo?

Druhým dárkem bylo Tour de léto, protože jsme si říkali, že by bylo fajn se na něco těšit. Bojíme se, že obrovské festivaly a koncerty nebudou, i když bych si to samozřejmě nepřál, a tak jsme se rozhodli jít cestou speciálních koncertů pro celou rodinu s omezenou kapacitou na tisíc lidí. Třetí překvapení jsme chtěli, aby bylo zdarma, aby se ani nemusel nikdo nikde registrovat. Je to dárek od nás a jde o záznam koncertu z O2 arény na Silvestra, který poběží od půlnoci na Nově. Přivítáme tak společně nový rok.

Blíží se Vánoce, jak se na ně chystáte?

Těším se na ně moc. Na Šumavě už je i nějaký poprašek sněhu a doufám, že další připadne. Teď už se chci věnovat jen zdobení stromečku, pomáhám i zdobit perníčky. Je to hezké období, užívám si, že jsem s rodinou.

Už máte nakoupené dárky? Volíte tradiční netradiční?

Snažím se během celého roku zachytit, kdo o čem sní, abych měl inspiraci, ale často jsem to do Vánoc zapomněl. Tak jsem si to začal psát do telefonu. Tentokrát jsem dárky koupil dřív a užívám si ten klid.

Jaké máte plány na příští rok?

Mám v plánu skládat písničky a hrát je lidem, jak bude dovoleno. Chtěl bych natočit klip a věnovat se muzice, dělat lidem radost. Netlačit. Jestli může zpěvák v této době něco udělat, tak nestrašit lidi, nestěžovat si, neříkat populistické kecy, jak je vše špatně, ale naopak lidi bavit, aby přišli na jiné myšlenky. Budu doufat, že se nimi brzo uvidím.

Co byste popřál lidem k Vánocům do nového roku?

Přál bych si, abychom se všichni vrátili už do standardního života, na který jsme byli zvyklí. Určitě všem přeji, aby byli zdraví a šťastní, ať se nenechají kýmkoliv strašit. Už to cítím v kostech, vše bude dobré a bude to brzy. Takže všem šťastné Vánoce a celý nový rok 2021.