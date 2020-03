Důležitou dějovou linku v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 má v prvních měsících nového roku mít nová šéfka záchranky kamenické nemocnice, doktorka Zita Drábová. Hraje ji čtyřiačtyřicetiletá Jana Holcová, dlouholetá členka souboru pražského Dejvického divadla. Vyzpovídal ji časopis TV Star.

Jana Holcová jako Zita Drábová, šéfka záchranky kamenické nemocnice (Ordinace v růžové zahradě 2). | Foto: TV Nova

Zahrát si zápornou postavu je prý pro každého herce radost. Je to tak i s vaší Zitou Drábovou?

Tak to pozor! Zita může působit jako ne úplně sympatická postava, ale není záporná. Je to profesionálka, která se řídí pravidly, dbá na jejich dodržování a totéž vyžaduje po svých podřízených. Má ráda disciplínu, což se každému nemusí líbit. Jediné, co je možné jí vyčíst, je způsob, jakým to vyžaduje, a z toho logicky vyplývá, že není mezi kolegy oblíbená. Má ale i vlastnosti, které se mi líbí. Například s přehledem řeší konflikty a náročné situace, umí pohotově argumentovat.