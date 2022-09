Snadhledem a humorem se snímek Střídavka dívá na stále častější téma střídavé péče. Film natočil zkušený a vážený režisér Petr Nikolaev, který za sebou má velké a výpravné hity jako Lidice, Příběh kmotra nebo komedii Báječná léta pod psa. Právě v ní se střídají ryze zábavné momenty s momenty ze života a podobně bohatý je i jeho nejnovější snímek. „Střídavka je komedie, ale chtěli jsme ve filmu obsáhnout různé emoce, neměla by to být jen legrace za každou cenu. Ve své náladě by se film měl podobat třeba Báječným letům pod psa,“ vysvětluje Petr Nikolaev.

Povinné otužování

Film se natáčel loni na podzim v září a říjnu, převážně v pražských lokacích. Scény z rodinného domu s bazénem pak pocházejí z vísky kousek od Prahy. V jedné scéně při společném setkání všech hlavních postav stáhne Jiří Vyorálek Jitku Čvančarovou v rozpustilé náladě do bazénu, kam následně v oblečení naskáčou i ostatní. Podzim už ale bývá nevyzpytatelný a scény v bazénu museli herci absolvovat v hodně chladném počasí. Během natáčení celovečerního filmu se navíc vše musí do detailů nazkoušet, poté mnohokrát odehrát pro vyladění všech detailů pro kameru a následně zopakovat pro záběry z různých úhlů.

Pro herce to znamenalo strávit více než půl dne skákáním do vody. Štáb tedy narychlo celý bazén vyhřál, aby se natáčení obešlo bez nastydnutí. Lehkou nespokojenost tak vyjádřila jen Jitka Čvančarová. „Otužuju se a voda v bazénu byla pro mě až moc teplá,“ vzpomíná. Jinak ale samotná Jitka Čvančarová s Annou Polívkovou všechny přítomné bavily, protože se snažily v přestávkách secvičit číslo ve stylu akvabel.

Z filmu Střídavka:

Eva Holubová trpěla

Ztřeštěnou babičku, kterou si zahrála Eva Holubová, pro změnu čekal velmi dlouhý, několikahodinový pobyt ve svěrací kazajce. Její vnučku v podání Kristíny Svarinské totiž veze sanitka s prasklou vodou do porodnice a první nápad saniťáků, jak vzít svébytnou babičku s nimi, aby zůstala v klidu a situaci nemohla zhoršit, je použít svěrací kazajku.

Celá scéna ve filmu vyznívá komicky a zábavně, ale staré filmové pravidlo zní, že natočit komediální scénu je to nejsložitější. Než se tedy celá scéna hektického příjezdu k porodu vymyslela, načasovala, nacvičila a správně natočila, Eva Holubová strávila ve svěrací kazajce na place několik hodin.

Čvančarová a Polívková hrají ragby

Postavy Jitky Čvančarové a Anny Polívkové spojuje ve filmu postava Jiřího Vyorálka jako současného a bývalého partnera a také to, že se ve filmu obě věnují ženskému sedmičkovému ragby. Právě tento fakt byl spolu s dalším hereckým obsazením jedním z důvodů, proč obě skvělé herečky role zaujaly a přijaly je. „Na natáčení mě asi nejvíce bavilo ragby, byly tam s námi skutečné hráčky, a dokonce jsem si naplánovala, že bych si s nimi šla někdy zatrénovat,“ prozradila Anna Polívková. „A co bylo na natáčení nejhorší? Taky ragby,“ směje se oblíbená herečka.

V den natáčení hlavního zápasu na hřišti na Strahově zavládlo nevlídno a déšť. „Začalo nám pršet a vše se zkomplikovalo, ale myslím, že by díky tomu mohly mít tyto scény správnou atmosféru,“ vysvětluje Polívková. A že jsou ženské herecké hvězdy filmu Střídavka opravdové profesionálky, dokázala Jitka Čvančarová. „My jsme se to s Aničkou chtěly trochu naučit, abychom na natáčení nebyly jako úplná polena. Kolem ženského ragby a ragby vůbec se pohybují fakt skvělí lidé, jsou féroví i v životě, nejen ve sportu. To mě oslnilo, je to jeden ze zážitků z natáčení,“ vysvětluje Jitka.

Otcem tak trochu omylem

Ragby hraje svou roli i v případě Martina Hofmanna a jeho vlastní popis postavy dokládá, že Střídavka je především komedie o vztazích a o rodině. „Moje postava trenéra ženského ragby má čím dál tím víc dětí, ale především ho tankuje ten sport. On má zřejmě nějak pocit, že se to v té rodině tak jako udělá samo. Nemyslí to zle, má dobré srdce. Docela ho ale vystihuje situace, když své partnerce a matce svého dítěte, kterou si jaksi zapomněl vzít, řekne, že jí to dítě teda pohlídá. Je prostě milej!“ přibližuje svou postavu Hofmann, který prozradil, že on je v reálném životě milý o něco méně, a dodává: „Ale zase na druhou stranu asi vím, co mám dělat, když nedokážu dítěti srazit teplotu,“ uzavřel se smíchem povídání jeden z hlavních protagonistů filmu Střídavka Martin Hofmann.