Zjistilo se, že Sony u svých konzolí Playstation 5 značně předražuje své hry. V herním světě nejde o žádnou novinku, ale pořádně se to ukazuje až teď, když Sony vypustilo verzi své konzole bez diskové mechaniky, takže zákazník musí spoléhat na nákupy pouze z oficiálního Playstation Store obchodu. V něm si Sony v některých zemích účtuje až 30procentní poplatek na všechny transakce, což pobouřilo spousty hráčů. Došlo to až do bodu, kdy se veřejnost rozhodla Sony žalovat a pokud se výhra ocitne na straně uživatelů, mohli by dostat i část svých peněz nazpět.