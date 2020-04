"Vzhledem k tomu, že ho letos čekají přijímací zkoušky na střední školu a on se musí učit sám, mám trochu obavy, aby to dopadlo dobře,“ svěřila se prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. Dobře se obejde i bez večírků a v době koronavirové epidemie oželí i cestování.

Máte teď víc času na domácnost?

Mám, a jak teď často svítí sluníčko, tak jsem si všimla, že tu mám i pavučiny. To, co obvykle nevidím, protože nejsem tolik doma, nyní nelze přehlédnout. Takže zjišťuju, že nemám úplně stoprocentně uklizeno. (smích) Jako první jsem se pustila do úklidu spíže, pokračuju dalšími místnostmi a finále plánuju v šatně.

S manželem rádi cestujete nejen po Čechách, ale i po světě. Měli jste v plánu někam vyrazit?

Právě v těchto dnech jsme měli být v Reykjavíku. Byl to dárek od manžela k mým narozeninám a v plánu bylo během týdne projezdit Island křížem krážem. Jsem teď ráda, že máme u domu alespoň zahradu, protože ani na chalupu už nejezdíme. Nechceme cestovat, když by lidé v téhle době cestovat neměli.

Váš nadační fond funguje i nyní?

Kancelář Kapky naděje samozřejmě funguje. S vybranými nemocnicemi řešíme, co konkrétně jim chybí a co potřebují. S kolegy se nescházíme, ale pracujeme z domova, pomocí konferenčních hovorů. Práce máme hodně a dost toho zastane pan ředitel Jan Fischer i mé kolegyně.

Jak konkrétně nyní Kapka naděje pomáhá?

Vybíráme peníze, za které následně nakupujeme přístroje do nemocnic, což je nyní pozastavené. Sice je vše objednané, ale vzhledem k tomu, že je toho dost z Číny, tak je teď s dodávkami problém. Proto se nyní snažíme pomoci lékařům v první linii jinak. Místo roušek, které jsou nedostačující, objednal Nadační fond Kapka naděje pro nemocnice v České republice respirátory a další nezbytnou pomoc v hodnotě jedenácti milionů korun.

Nemáte obavu, že po vlně solidarity, která se nyní zvedla, přijdou horší časy a s charitou to bude složitější?

Asi ano, protože řada firem utrpěla nebo utrpí velké ztráty, a první, co se škrtá v rozpočtech, je bohužel vždycky charita.

ANDREA SCHIEROVÁ