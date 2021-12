Aktuálně na Instagramu Veroniku sleduje přes 1,1 milionu lidí, čímž se řadí mezi absolutní elitu mezi modelkami pocházející ze střední Evropy. A ani taková prestiž není jen otázkou užívání si popularity.

„Dostávám zprávy od mužů, kteří si nemyslí, že jsem skutečná, ale nejhorší zprávy na mém Instagramu jsou od žen, které se mě ptají, proč něco předstírám, a žádají různé důkazy, že fotky nejsou žádné sci-fi,“ sdělila někdejší finalistka Miss Slovensko například britskému deníku The Sun.

Jedním z terčů pochyb je její dokonalé poprsí. Kvůli němu se dokonce rozhodla zajistit si důkaz.

„Lidé zpochybňují přirozenost mých prsou, tak jsem šla k lékaři, abych si nechala prsa vyšetřit a prokázala, že jsou skutečná, bez jakýchkoli vylepšení a s tím spojených jizev. I přes počáteční pochyby nakonec lékař konstatoval, že mám nejkrásnější přírodní ňadra,“ podotkla.

Dodala, že v pubertě přitom čelila narážkám typu, že je plochá jako stůl či že je žirafa po prsou. Pak ji přece jen příroda dopřála a její dílo zdokonalila pravidelným cvičením.

Za krásu se trpí

Své o tom i ví i tato půvabná blondýnka, která si od cizích lidí vyslechla už leccos. Rozhodla se vyjít s pravdou ven.

Jak uvádí portál The Sun, krásná Slovenka Veronika Rajek (25) přiznává, že život hezké dívky je ve skutečnosti velmi náročný a musí se vypořádat s problémy, které by některým ani nenapadly. Davy lidí si myslí, že je tak krásná, až není pravda, že je skutečná.

Veronika si musela dokonce několikrát vytvářet nový účet na Instagramu, protože lidé ji zablokovali v domnění, že jde o „falešný profil“ nereálného člověka. Jednoduše si mysleli, že je „příliš hezká na to, aby byla skutečná“. A to není všechno.

Bývalá finalistka Miss Slovensko 2016 je údajně šikanována za to, že podstoupila plastickou operaci, což podle ní není pravda.

„Samou sebe nazývám mimozemšťanem, protože lidé nevěří, že jsem skutečná. Myslí si, že jsem robot s umělou inteligencí. Lidé říkají, že krásní lidé to mají lehké, ale já to mám horší, protože mi to lidé stěžují,“ přiznává Veronika, která žije ve Vídni.

Je Veronika opravdu tak krásná? Posuďte ve fotogalerii.