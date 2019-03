Romana Malíková se svou rodinou si prožila toto peklo v pondělí odpoledne, kdy najednou vzplanul jejich rodinný dům v Chvalnově na Kroměřížsku.

Jak sama vzpomíná, na záchranu věcí v tu chvíli vůbec nemyslela.

„Byli jsme rádi, že jsme utekli sami,“ říká Malíková, když se smutným výrazem pozoruje, jak její syn a další rozebírají sutiny jejich domu.

„Bydlela jsem tady jen osm let. Co budeme dělat teď vůbec netuším,“ vzdychá Malíková, která se nyní přestěhovala přechodně za rodinou do Cetechovic.

Dům pojištěný nebyl.

„Už jsme žádali přes charitu. Možná nám pomohou tam a třeba i obec,“ nezbývá zkroušené Malíkové než doufat.

Pomoc v nouzi

Starosta zatím dokázal zajistit stavební stroj, kterým byly provedeny demoliční práce. Zda a jak obec pomůže zatím neví ani starosta obce Zdeněk Lehkoživ.

„Postup je takový, že si rodina zažádá přes Charitu, my pak věc projednáme na zastupitelstvu. Iniciativa by v tomto případě určitě měla být ze strany poškozených,“ vysvětluje starosta, který však dodává, že výši finanční injekce pro Romanu Malíkovou s rodinou není schopen odhadnout.

„Jsme schopni jistým způsobem třeba přispět určitým příspěvkem na bydlení či peněžní pomocí na úklidové práce,“ doplňuje dále Lehkoživ.

Statik rozhodl o demolici

Mluvčí hasičů Pavel Řezníček potvrzuje, že o záchranu majetku Malíkové se snažilo sedm jednotek, avšak marně.

„Hasiči hned po příjezdu zjistili, že dům je kompletně v plamenech,“ uvádí mluvčí.

Poté, co se podařilo oheň dostat pod kontrolu, byl na místo přivolán statik. A pak šlo vše ráz na ráz.

„Statik po prohlídce zničené budovy rozhodl o jejím postupném stržení, ke kterému došlo záhy,“ doplňuje Řezníček.

Jak upozorňovala majitelka, příčina ohně byla vyšetřovateli stanovena technická závada na komínovém tělese. Podle informací se při zásahu navíc zranil jeden z dobrovolných hasičů. „

Posádkou zdravotnické záchranné služby byl ošetřen a ponechán na místě,“ uzavřel Řezníček.