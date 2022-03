„Hasiči tak museli do chaty vstoupit násilně, aby co nejrychleji uhasili požár v hlavní místnosti budovy, což se jim podařilo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková a dodala, že hasiči požár uhasili do půl hodiny od příjezdu.

Následně chatu, ve které se nacházel hustý kouř, odvětrali. Pomocí termokamery objekt zkontrolovali a dohasili skrytá ohniska.

„Na požářiště dorazil i vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru,“ uzavřela mluvčí.