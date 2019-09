"Bydlím sice ve vedlejším vchodě domu, ale bál jsem se, aby se požár nerozšířil. Nejvíc strachu museli zažít hned nejbližší sousedé. Když hasiči požár uhasili, postupně vyprchal i smrad z dýmu. Spálenina je samozřejmě cítit pořád, ale aspoň už ne na naší straně domu," svěřil se obyvatel domu.

Kouř se valil po schodišti

K požáru dorazily hned čtyři hasičské jednotky, přivolána byla také rychlá záchranná pomoc.

"Kouř se valil po schodišti. Nahoře v bytě byly děti. Tak jsem jim říkal, že hoří byt dole, že se mají doma zavřít a hlavně nikam nechodit. To nevíte, jestli jede výtah, nebo kde na požár narazíte," uvedl soused.

Hasiči požár lokalizovali a zlikvidovali během několika málo minut, zápach ale i poté trápil nájemníky a majitele bytů.

"Je to cítit stupačkami. Ten smrad se teď drží nahoře. Já jsem jela výtahem a musela jsem vystoupit už v pátém patře, takový smrad tam je," uvedla sousedka, která hašení požáru sledovala společně s dalšími sousedy venku před domem.

Pravda a fámy?

Požár podle hasičů zapříčinila cigareta.

"Jeden obyvatel domu byl nedbalý při kouření," uvedla mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková. Mezi sousedy přesto kolují neověřené zprávy, jak k požáru došlo.

"Šíří se tu teď fámy, proč to vzniklo a jak to bylo, například že začalo hořet v kuchyni," popsala sousedka.

Tři evakuovaní

Požár se obešel bez vážných zranění.

"Z domu byly zároveň evakuovány tři osoby," uvedla Javoříková. Byt, ve kterém k požáru došlo, si pronajímali dva muži. Jeden z nich veliteli zásahu uvedl, že se právě vracel z nákupu, když zjistil, že u nich doma hoří. Běže proto ihned do bytu a snažil se zmírnit následky škody, aniž by bral ohled na nebezpečnou situaci. "Muž se sice nadýchal kouře, ale nebylo to nic vážného. Záchranáři jej převezli k vyšetření na internu do Kroměřížské nemocnice," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan.

Vyšetřovatel vyčíslil vzniklou škodu v bytě na půl milionu korun, hasičům se ale podařilo odvrátit další škody až ve výši jednoho milionu korun. Neštěstí si však nevybralo svou daň pouze na majetku. Velitel zásahu potvrdil, že se pes nájemníka bytu nadýchal kouře a nebylo mu již pomoci.