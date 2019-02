Krmící vůz místního zemědělského družstva byl plně naložen a jeho přední část již byla plně zasažena plameny.

Hasiči se ihned pustili do práce a během pár minut měli požár pod kontrolou. Už před pátou hodinou velitel zásahu vyhlásil lokalizaci požáru. Ale i přesto do čtvrt na šest prováděli dohašovací práce a vozidlo průběžně kontrolovali termokamerou. „Panovala obava, že se požár rozšíří do vnitřních prostor vozu, kde se nacházelo krmivo pro dobytek,“ objasňuje za krajské hasiče Lucie Javoříková.

Muž, který vůz řídil se nadýchal kouře, proto mu hasiči poskytli první pomoc a přivolali záchranáře, kteří jej následně převezli do nemocnice k dalšímu vyšetření. Vyšetřovatel za příčinu vzniku požáru stanovil technickou závadu v motorovém prostoru. Škoda se vyšplhala na půl miliónu korun. Uchráněné hodnoty byly vyčísleny na sto tisíc korun.