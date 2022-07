Po příjezdu hasiči podle jejích slov zjistili, že tři muži pálili staré dřevo, požár se jim vymkl z kontroly a rychle se šířil suchou trávou k lesu. Hasiči použili několik proudů vody a oheň rychle uhasili. Ohniště a jeho okolí poté pořádně prolili vodou.

„Vyšetřovatel hasičů jednání mužů vyhodnotil jako nedbalost při pálení odpadu a uložil na místě blokovou pokutu,“ řekla Lucie Javoříková.

Po poledni byl vyhlášen druhý stupeň poplachu u požáru travního porostu v Huslenkách na Vsetínsku, kam posléze vyrazilo celkem sedm jednotek hasičů. Ti krátce po příjezdu požár uhasili a následně požářiště prolili vodou, aby nedošlo k jeho opětovnému rozhoření. Díky jejich rychlému zásahu se požár nedostal do lesního porostu, který se nacházel v těsné blízkosti.

„Také tam se na požářiště dostavil vyšetřovatel hasičů, který zjistil, že k požáru došlo po zahoření izolace sekačky, se kterou muž sekl suchou trávu. Požár se obešel bez zranění,“ sdělila Lucie Javoříková.

Sobota plná požárů pokračovala odpoledne u Hoštic na Kroměřížsku.

„Při jízdě letitého kombajnu po již posečeném poli došlo k odletu žhavé částice ze stroje a následný požár se rozšířil na tři hektary strniště. Na místě zasahovalo celkem šest hasičských jednotek. Profesionální hasiči ze stanice Morkovice-Slížany a dobrovolní hasiči z Hoštic, Morkovic-Slížan, Roštína, Zborovic a Zdounek,“ vypočítala Lucie Javoříková.

Požár díky zásahu hasičů podle mluvčí nezpůsobil žádnou škodu a také se při něm nikdo nezranil.Požárem na Kroměřížsku to však v sobotu neskončilo. Před sedmou hodinou večerní vyjeli hasiči k hlášenému požáru lesního porostu tentokrát k Velehradu na Uherskohradišťsko.

"Jednalo se o požár v lese na rozloze okolo 200 x 200 metrů ve špatně dostupném terénu, v jehož blízkosti jsou vzrostlé stromy.

"Na místo se postupně sjelo šest jednotek hasičů, a to profesionální hasiči z Uherského Hradiště a dobrovolné jednotky z obcí Jalubí, Spytihněv, Velehrad, Babice a Salaš. Zásah trval až do desáté hodiny večerní, kdy velitel vyhlásil likvidaci požáru a jednotky se postupně začaly vracet zpět na své základny. Na místě na dohlídku do ranních hodin zůstali místní dobrovolní hasiči," řekla na závěr Lucie Javoříková.

V neděli před devátou hodinou ranní na požářiště podle mluvčí vyjeli opět profesionální hasiči ze stanice Uherské Hradiště, kteří požárem poškozenou plochu zkontrolovali termokamerou a poté místo předali hajnému. Ten zajistí během neděle další kontrolu požářiště.