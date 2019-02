Zlínsko - Hned dva velké požáry zaměstnaly hasiče v noci z úterý 9. prosince na středu 10. prosince. Nejprve hořelo v Jasenné na Vizovicku hospodářské stavení, o několik hodin později zahradní chatka v Napajedlích. V obou případech hasičům komplikoval jejich příjezd k místu značně náročný terén.

Tři jednotky záchranářů nejprve vyrážely kolem desáté večer do Jasenné, kde hořelo hospodářské stavení. „K místu požáru ale nebylo vůbec jednoduché se dostat. V momentě, kdy se jednotky dostaly k místu, stavení se zřítilo. Hasiči už proto jen chránili, aby se oheň nedostal na okolní budovy,“ sdělil zástupce hasičů Štefan Hrtús. Dodal, že příčina požáru byla závada na elektroinstalaci. Škodu si majitel vyčíslil na sto dvacet tisíc korun.

Za dvě hodiny nato už hasiči vyráželi do Napajedel, do části zvané Pahrbek, kde vzplála zahradní chatka. „I v tomto případě nám příjezd k místu zkomplikoval náročný terén. K chatě nevedla žádná cesta, a tak musely jednotky překonat se zásahovými vozy rozorané pole,“ podotkl Hrtús. Dodal, že co požár způsobilo, je stále ještě v šetření. Plameny napáchaly škodu za padesát tisíc korun.