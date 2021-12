Zatímco uměle přidaným cukrům je možné dost snadno se vyhnout, tuky jsou trochu zrádné. Nemusíme jíst smažená anebo mastná jídla, tuky v různé míře však obsahuje mnoho potravin. A jelikož patří k nejvydatnějšímu zdroji a zásobárně energie v potravě a tvoří stavební složku buněk, není možné je ze stravy vyloučit.

Odborníci tvrdí, že tuky mohly sehrát důležitou roli u evoluce člověka. MUDr. Petr Žáček, MBA, vedoucí lékař pediatrického oddělení zdravotnického zařízení Canadian Medical s tím souhlasí a dodává: „Tuky nás také chrání před úniky tepla a umožňují vstřebávání vitamínů. Tvoří se z nich – konkrétně z cholesterolu - některé hormony.“

Zatímco jejich důležitost pro lidský organismus je nepopiratelná, často se diskutuje o množství, které by měla strava obsahovat.

„Tuky jsou velmi diskutovanou součástí potravy. V současné době tvoří v našich podmínkách 30–40 % denního příjmu energie (měl by být 25–30 %). Doporučený denní příjem tuků je 70–100 g. Tuky jsou dvojího původu – živočišné a rostlinné. Ve stravě se tuky nazývají triglyceridy, obsahují jednu molekulu glycerolu a mastné kyseliny. Ty se dělí na nasycené a nenasycené“, vysvětluje MUDr. Žáček. A právě nasycené a nenasycené mastné kyseliny působí na lidský organismus zcela odlišně.

Nasycené mastné kyseliny se nalézají zejména v tucích živočišného původu (např. máslo, sádlo, mléko, žloutek), u rostlin je najdeme jen v palmovém a kokosovém oleji. Jejich zvýšená konzumace vede k srdečně-cévním onemocněním. Je však nutné zdůraznit, že člověk je v rozumné míře konzumovat může. Vůbec není nutné se jim vyhýbat.

Nenasycené mastné kyseliny dále dělíme na mononenasycené a polynenasycené. Do polynenasycených mastných kyselin, řadíme esenciální mastné kyseliny. Ty jsou specifické v tom, že si je tělo nedokáže samo vyrobit, tím pádem jsme odkázáni na příjem z potravy. Bohatým zdrojem těchto látek jsou ořechy, ryby, rostlinné oleje. Za zdravotně prospěšné tuky se považuje většina rostlinných olejů, rybí tuk a ořechy.

Tuky nemůžeme ze svého jídelníčku vyřadit úplně. Nemůžeme a neměli bychom, potřebujeme je proto, abychom normálně fungovali. Otázkou tedy je, jakým potravinám se vyhnout. Podle MUDr. Žáčka to jsou „tučná masa, paštiky, uzeniny, sýry, chipsy, sladkosti, sušenky a trvanlivé pečivo. To je výčet potravin, které by se měly v našem jídelníčku vyskytovat jen zřídka, protože obsahují velké množství nasycených mastných kyselin.“

