Cílem je znovuoživení filmové tvorby v regionu a s tím spojená podpora řemesel, vznik pracovních míst i vytvoření prostoru pro praxi studentů zlínských filmových škol.

Na jaké projekty se tedy může region v následujících dvou letech těšit?

Na celovečerní film zlínského rodáka, držitele Křišťálového globu i Cen české filmové kritiky Václava Kadrnky s názvem Zpráva o záchraně mrtvého.

Filmové drama je inspirováno skutečnou událostí, která se odehrála ve Zlíně před třemi lety. Ceny české filmové kritiky a k tomu Českého lva má ve svém portfoliu i další z podpořených tvůrců režisér Olmo Omerzu, který by měl do Zlínského kraje přijet s filmem Admin. Rodinné drama s detektivními prvky se tematicky dotkne hojně diskutované problematiky života „on-line“.

Na podporu dosáhli také zlínští filmaři.

Se snímkem Dvě slova jako klíč uspěla místní IS Produkce. Projektem volně naváže na Českým lvem ověnčené Úsměvy smutných mužů.

Za oběma snímky stojí tandem Dan Svátek (režie) a Josef Formánek (autor knižní předlohy). Vůbec poprvé pak bude z dotačního programu podpořen animovaný projekt, a to pilotní díl dětského seriálu na motivy Zemanovy Cesty do pravěku, který vzniká ve zlínském Bare Bear Studiu tvořeném absolventy zlínské univerzity.

V rámci podpory začínajících tvůrců bude Zlínským krajem přidělena dotace i celovečernímu filmu Somewhere over the Chemtrails. Absurdní komedie o nástrahách dezinformací, rasismu a fake news, kterou bude režijně debutovat Adam Koloman Rybanský (FAMU), se má natáčet kompletně ve Zlínském kraji.

Šestici úspěšných žadatelů pak uzavírá hraný historický dokumentární film Jan Amos jako letní sníh režiséra Lubomíra Hlavsy. Projekt vzniká u příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského rodáka ze Zlínského kraje. Ve slibném hereckém obsazení se mají objevit například Alois a David Švehlíkové. Kromě obecných zážitků spojených s natáčením znamená pro region pobyt filmařů také ekonomický a marketingový přínos.

Vyúčtování všech projektů z první výzvy bude kompletně uzavřeno v lednu 2020, nicméně už smluvně ukotvené částky napovídají, že vynaložená dotace se do kraje vrátí víc než dvojnásobně.

„Navýšená poptávka filmařů po regionálních službách se již odrazila například ve vzniku nové komparzní agentury nebo půjčovny filmové techniky,“ popisuje Magdaléna Hladká z regionální filmové kanceláře Zlín Film Office. (poh)