Hlasujte pro svou nejoblíbenější restauraci, hospodu, bar, pizzerii nebo bistro na střední Moravě.

Máte své oblíbené místo, kde víte, že při každé návštěvě strávíte příjemný čas a dobře se najíte a napijete?

Ve speciální příloze deníku „Vychutnejte si léto s deníkem", která vyšla ve čtvrtek 22. června, jsme pro vás připravili přehled doporučených restaurací, hospod, kaváren a dalších podniků, kde se o vás vaše hladové a žíznivé žaludky postarají s největší péčí.

Že některé z nich ani neznáte? Nevadí, máte na to celé léto!

Zavítejte při svých výletech po střední Moravě do soutěžních restaurací a té „nej" pošlete svůj hlas.

Přílohu najdete v tištěné podobě také v informačních centrech.

V závěru soutěže vylosujeme deset hlasujících čtenářů, které odměníme dárkem.

Pokud budete hlasovat elektronicky, a chcete být zařazeni do losování o dárek od Deníku, zašlete Vaše údaje (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail barbora.sindelkova@denik.cz

Jak můžete hlasovat pro svůj oblíbený podnik? V ANKETĚ DOLE POD ČLÁNKEM

Dále prostřednictvím kupónů - více: Pravidla soutěže

SLOVÁCKO

Hotel U hejtmana Šarovce

Adresa: Dvořákova 595, Uherské Hradiště 686 01

Tel.: 737 854 774

Web: www.hotelsarovec.cz

Provozní doba: restaurace – po – čt: 11:00 – 23:00 (vaříme do 22:00) pá – so: 11:00 – 24:00 (vaříme do 23:00 ne: 11:00 – 22:00 (vaříme do 21:00)

Kuchyně: česká, moravská i světová

Kapacita: hotel má k dispozici 16 stylově zařízených pokojů

Hotel U hejtmana Šarovce se nachází v srdci Uherského Hradiště. Nabízí ubytování s tradicí. Je pojmenován po bájné postavě slováckých dějin, které vdechl život spisovatel František Kožík. Těšit se můžete i na skvělou kuchyni.

VALAŠSKO

Pizzerie Millenium

Adresa: Náměstí 70, Valašské Meziříčí

Tel.: 571 622 745

Web: pizzeriemillenium.cz

Provozní doba: po – ne: 9:00 – 23:00

Kuchyně: italská

Kapacita: 70 míst

Naše restaurace je nově zrekonstruovaná. Pizzu pečeme na kameni podle tradičního rodinného receptu. Nabízíme výbornou kávu a lahodné domácí dezerty i domácí točenou zmrzlinu, a to vše v příjemném prostředí.

Hotel Abácie & Wellness

Adresa: U Abácie 491, Valašské Meziříčí 757 01

Tel.: 571 613 830

Web: www.hotel-abacie.cz

Provozní doba: hotel non stop, restaurace po – ne: 10:00 – 22:00

Kuchyně: regionální, mezinárodní

Kapacita: 126 míst

Gurmánská restaurace zaměřená na kvalitní regionální suroviny, komfortní čtyřhvězdičkový hotel a luxusní, designové wellness . To je Abácie ve Valašském Meziříčí. Užijte si u nás nezapomenutelný wellness pobyt. Postaráme se o Vás!

Bistro Jako doma

Adresa: Křížkovského 116, 757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: 602 557 377

Web: www.jakodoma.com

Provozní doba: po – pá: 8:00 – 16:00

Kuchyně: polévkárna , zdravá domácí kuchyně

Kapacita: 20 míst

Polévkárna je útulné bistro ve Valašském Meziříčí s denně obměňovanou nabídkou. Vše vaříme a pečeme sami – polévky, koláče, dorty, saláty včetně domácího kváskového chleba. Návštěvníky lákáme na skutečně kvalitní a chutné pokrmy.

Restaurace Snoza

Adresa: Poláškova 81/3, Valašské Meziříčí

Kontaktní telefon do podniku: 604 485 789

Webové stránky: www.snoza.cz

Provozní doba: 10 – 23 hod.

Kuchyně (druh, styl): Česká i mezinárodní

Kapacita míst: 150

Navštivte nově zrekonstruovanou měšťanskou restauraci v blízkosti náměstí. V restauraci na Vás čeká stylový interiér, pivnice, kde čepujeme pivo z tanku, a moderní venkovní terasa. Vaříme klasická česká jídla, minutky, saláty, najdete zde i speciality mezinárodní kuchyně.

KROMĚŘÍŽSKO

Hotel a restaurace Excellent

Adresa: Riegrovo náměstí 163/7 Kroměříž

Tel.: 737 122 849

Web: www.tunker.com

Provozní doba: hotel: od 7:00 o víkendech od 8:00, restaurace 11:00 – 23:00

Kuchyně: česká, mezinárodní, vegetariánská, bezlepková, steaky

Kapacita: 35 míst

Krásná stinná zahrádka s výhledem na Riegrovo náměstí v samém centru Kroměříže. Od června si pochutnejte na vychytaných domácích burgerech, řadě letních salátů a rybích specialitách. Nabízíme pět druhů čepovaných piv i míchané letní drinky.

Tacl restaurant

Adresa: Palackého 518, Holešov 769 01

Kontakt: 573 331 079

Web: www.taclrestaurant.cz

Provozní doba: po – čt: 11:00 – 22:30 pá – so: 10:00 – 24:00 ne 11:00 – 21:00

Kuchyně: tradiční česká kuchyně, steaky, grilovaná masa, burgery

Kapacita: 90 míst

Tacl restaurant? Jedna návštěva u nás vám nebude stačit. Prožijte jedinečnou atmosféru naší restaurace s opravdu skvělým jídlem, pivními speciály a širokou nabídkou zahraničních rumů a lahodných přívlastkových vín.

Restaurace v Podzámčí

Adresa: Masarykova 65, Holešov 769 01

Tel.: 571 892 209

Web: Restauracevpodzamci.cz

Provozní doba: po – čt: 10:30 – 23:00 pá – so: 10:30 24:00 ne: 10:30 – 22:00

Kuchyně: česká, obědová menu, pizza, hamburgery

Kapacita: 50 míst restaurace, 50 míst zahrádka

Připravujeme skvělou pizzu s rozvozem do deseti kilometrů zdarma. Zahrádka ve dvoře s výhledem na zámek láká k posezení. Přes týden vaříme klasické české obědové menu. Nabízíme cateringové služby a letní grilování.

ZLÍNSKO

Basket Bar

Adresa: Dukelská 5413, Zlín 760 01

Tel.: 721 879 644

Web: www.facebook.com/basketbarzlin/

Provozní doba: po – pá: 10:30 – 23:00 so: 11:00 – 24:00 ne: 11:00 – 21:00

Kuchyně: pizza, Burgery, salátky a další minutková jídla

Kapacita: 60 míst, 40 míst venkovní zahrádka

Specialitou kuchyně je Basket burger se šťavnatým 150g hovězím masem a hranolky. Nabízíme studené i teplé nápoje, celotýdenní menu. Samozřejmostí je příjemná atmosféra, venkovní posezení a především personál, který se na Vás těší.

Hospůdka na Rožku

Adresa: Masarykova 62, Zlín - Malenovice 763 02

Tel.: 724 601 435

Web: www.hospudkanarozku.cz

Provozní doba: po – ne: od 9:00 – 24:00

Kuchyně: catering, grilování, studená kuchyně.

Kapacita: 60 míst, 100 míst venkovní zahrádka

Jsme typická česká hospůdka. Pořádáme společenské akce a také zajišťujeme catering. Našim hostům nabízíme tři druhy piv. Samozřejmostí je pak nekuřácký prostor,Wi-Fi, venkovní posezení, grilované speciality a dobře chlazené piva.

Restaurace a Penzion Lešná

Adresa: Zámecká 506, Zlín - Štípa

Tel.: 577 914 052

Web: www.restauracelesna.cz

Provozní doba: restaurace po – so: 10:00 – 22:00 ne: 10:00 – 21:00, ubytování 14:00 – 20:00

Kuchyně: restaurace – mezinárodní, bar americká

Kapacita: restaurace a zahrádka 120 míst, bar a zahrádka 60 míst

V příjemném prostředí restaurace se slunnou terasou můžete ochutnat zdejší speciality, pizzu, saláty nebo domácí dezerty dle denní nabídky. Vaříme z čerstvých a sezónních surovin. Restauraci a penzion najdete v bezprostřední blízkosti vchodu u ZOO Zlín Lešná.

OLOMOUCKO

Restaurace a Penzion Garnet

Adresa: Lazecká 88, Olomouc 779 00

Tel.: 585 233 251, 608 871 709

Web: www.garnet-penzion.cz

Provozní doba: po – ne 11:00 – 22:00

Kuchyně: steak grill bar

Kapacita: 56 míst

Restaurace a penzion Garnet v Olomouci nabízí čisté a útulné ubytování a také posezení v příjemném prostředí restaurace. Ke spokojenosti zákazníků penzion nabízí možnost pořádání různých rautů a oslav, svatebních hostin a firemních večírků.

Restaurace Podkova

Adresa: Koželužská 945/31, Olomouc 779 00

Tel.: 585 242 693

Web: www.restaurant-podkova.eu

Provozní doba: po – čt: 11:00 – 22:00 pá – so: 11:00 – 23:00 ne: 12:00 – 17:00

Kuchyně: české speciality

Kapacita: 70 míst restaurace, 20 míst salonek

Nabízíme týdenní speciality a polední menu. Pořádáme svatby, večírky i firemní akce. Připravujeme catering, samozřejmostí je u nás parkoviště či Wi-Fi. Naší doménou je krásný prostor zámeckého typu a příjemný personál restaurace ve středu Olomouce.

Hospoda u Travise

Adresa: Mrštíkovo nám. 107/26, Olomouc, vchod od Mlýnského potoka

Tel.: 775 938 948

Web: www.utravise.cz

Provozní doba: po – ne: 14:00 – 24:00

Kuchyně: grilované speciality od 16:00

Kapacita: 250 míst

Prostorná zahrádka v klidné části Olomouce přímo u cyklostezky vedoucí z města na Olomoucké Poděbrady. Součástí venkovní zahrádky je dětské hřiště. Denně nabízíme speciality na grilu, steaky, makrely, domácí žebírka a plno dalších dobrot.

T2 Thai restaurant

Adresa: Tomkova 18, Olomouc

Tel.: 605 955 525

FB: U Travise - T2 - Thai Restaurant

Provozní doba: po – ne: 11:00 – 21:00

Kuchyně: thajská - kuchyně v provozu do 20:30

Kapacita: 25 míst, 90 míst zahrádka

Přijďte ochutnat autentickou thajskou kuchyni přímo v Olomouci. Vyzkoušejte opravdu originální a exotické chutě ve stylovém prostředí. Šéfkuchařka doslova rozpálí vaše chuťové pohárky pikantními thajskými specialitami.

American grill bar restaurant

Adresa: Třída Kosmonautů 981/21, Olomouc 779 00

Tel.: 704 410 259

Web: www.americangrillbar.cz

Provozní doba: po – čt: 11:00 – 23:00 pá – so: 11:00 – 12:00 ne a svátky: 11:00 – 22:00

Kuchyně: americká, Tex – Mex

Kapacita: 60 míst, 30 míst zahrádka

Šťavnaté maso, jemně opečená slaninka, plátek chedaru, křupavá zelenina a exklusivní voňavá domácí bulka. Zkrátka hamburger, o němž se vám bude ještě nějaký ten den zdát. Naše restaurace ale umí nejen Burgery.

Restaurant U Mořice

Adresa: Opletalova 1, Olomouc

Tel.: 581 222 888

Web: www.umorice.cz

Provozní doba: po-so 11:00 – 24:00 ne 11:00 – 23.00

Kuchyně: česká a evropská kuchyně

Kapacita: 130 míst, zahrádka 150 míst.

K posezení u nás láká zahrádka v klidném historickém centru Olomouce vedle kostela Sv. Mořice, kde si opravdu vychutnáte jedinečnou atmosféru. Pojme až 150 návštěvníků. Možnost rezervace salonku pro 20 až 30 osob. Nabízíme denní menu.

Hostinec Chomout

Adresa: Dalimilova 92, Olomouc – Chomoutov 783 35

Tel.: 608 778 348

Web: www.pivochomout.cz

Provozní doba: ne – po: 11:00 – 20:00 út – čt: 11:00 – 22:00 pá - so: 11:00 – 24:00

Kuchyně: evropská, na čepu 4 – 6 druhů nefiltrovaných a nepasterizovaných piv různých pivních stylů

Kapacita: 75 míst, 75 zahrádka

Neotřelý design hostince zasazený do příjemné atmosféry selského stavení sousedící s pivovarem, prostorná zahrádka i nekuřácký interiér. Vhodné prostředí i pro cyklisty a rodiny s dětmi. Vaříme denní menu i kulinářské speciality.

Hospůdka u Bílého Beránka





Adresa: Masarykovo nám. 40, Uničov 783 91

Tel.: 737 719 204

Web.: www.hospudkabilyberanek.cz

Provozní doba: po: 11:00 – 16:00 út – čt: 11:00 – 22:00 pá – so: 11:00 - 24:00 ne: 11:30 – 20:00

Kuchyně: klasická česká, polední menu

Kapacita: restaurace 65 míst, zahrádka 30 míst

Hospůdka nabízí pořádání rodinných, společenských oslav a svatebních hostin. Pečlivě ošetřené pivo a čerstvě navařená jídla s příjemným posezením.

Restaurace Základna Hnojice

Adresa: Hnojice 44, Šternberk 785 01

Tel.: 792 272 086

Web: www.restauracezakladna.cz

Provozní doba: po – pá: 11:00 – 22:00 so – ne: 15:00 – 22:00

Kuchyně: česká, grilování

Kapacita: 60 míst, 70 míst zahrádka

Nabízíme víkendové grilování, pizzu i českou kuchyni. Samozřejmostí je u nás Wi-Fi a nekuřácký prostor. Máme útulný salonek, příjemnou zahrádku, dětský koutek i parkoviště. Čepujeme Moravan i Litovel, každý víkend má svůj speciál jiný.

Theresian Hotel & Spa

Adresa: Javoříčská 674/5, Olomouc

Tel.: 581 113 113

Web: www.theresian.cz

Provozní doba: hotel – 24 hodin denně otevřeno, restaurace po – ne 6:30 – 22:00, spa – po – ne 11:00 – 22:00

Kuchyně: moderní česká kuchyně

Kapacita: 70 míst, 25 míst letní terasa

Theresian Restaurant se zaměřuje na moderní českou kuchyni. Začínáme den bufetovou snídaní i pro veřejnost. Na střeše hotelu se nachází luxusní Spa centrum včetně venkovních teras s nezapomenutelným výhledem na historickou Olomouc.

Regio kavárna a potraviny Ječmínek

Adresa: Náměstí Přemysla Otakara, Litovel

Tel.: 734 435 198

Web: www.jecminek-litovel.cz

Provozní doba: po – pá 7:00 – 18::00 so 8:00 – 18:00 ne 10:00 – 18:00

Kuchyně: zákusky, lahůdky, zmrzlina, poháry a farmářské výrobky

Kapacita: 50 míst

V naší prodejně na náměstí v Litovli je vše dobré z potravin regionálních výrobců a farmářů, ale i příjemné posezení u kávy, piva, zmrzliny, pohárů, chlebíčků. V přízemí prodejny se můžete těšit na posezení s výhledem na náměstí. Získali jsme certifikát „Hanácký regionální produkt.

Kozlovna M3

Adresa: 17. listopadu 1126/43 Olomouc

Tel.: 777 917 719

Web: www.kozlovnam3.cz

Provozní doba: po – pá: 11:00 – 23:00 so 11:30 – 23:00, ne: zavřeno

Kuchyně: česká kuchyně s klasickými recepturami

Kapacita: 90 míst, 40 míst zahrádka

Nabízíme v krásně stylovém prostředí kvalitní kuchyň a tankové pivo Kozel, o které se staráme s veškerou péčí. Kondice piva je u nás na prvním místě. Zakládáme si také na skvělé české kuchyni s klasickými recepturami od našich předků.

ŠUMPERSKO

Kavárna Předměstí

Adresa: Gen. Svobody 55/ 30, Šumperk 787 01

Tel.: 777 638 804

Web: www.kavarnapredmesti.unas.cz

Provozní doba: po – pá: 9:00 – 19:00, so – ne: 13:00 – 18:00

Kuchyně: vlastní zákusky, zeleninové saláty, palačinky, toasty, snídaňové menu

Kapacita: 40 míst

Jedinečná rodinná kavárnička s vlastními dortíky a zákusky. Široká škála teplých i studených nápojů z RedEspressa a Mach Tea. K příjemnému zážitku přispívá originální interiér a příjemná obsluha. Každý den čerstvé pečené dobroty.

Mexická Restaurace RED RAT STEAK

Adresa: 8. Května 911 / 8, Šumperk 787 01

Tel.: 774 446 842

Web: www.redrat.cz

Provozní doba: po - čt: 10:00 – 22:00, pá: 10:00 – 24:00, so: 11:00 – 22:00, ne: 11:00 – 21:00

Kuchyně: mexická, texaská i česká

Kapacita: 60 míst, 60 míst zahrádka

Provozujeme texasko-mexickou nekuřáckou restauraci. Nabízíme polévky, saláty, omáčky, steaky, dezerty i denní menu. Dětský koutek, Wi-Fi, salonek, parkoviště i platby kartou, to vše nabízí stylově mexická restaurace, která se na Vás těší.

Restaurace a Penzion Terasa

Adresa: Komenského 304, Velké Losiny 788 15

Tel.: 602 549 884, 583 248 414

Web: www.penzionterasa.cz

Provozní doba: po – čt, ne: 11:00 – 22:00 pá – so: 11:00 – 24:00

Kuchyně: česká i mezinárodní kuchyně, rybí pokrmy, minutky

Kapacita: 120 míst, 60 míst zahrádka

Penzion i restaurace se nacházejí v tichém prostředí na čerstvém vzduchu podhůří Hrubého Jeseníku. K dispozici je bezbariérový přístup, zahrada pro děti ke hraní, je možné pořádání akcí a slavností. Nabízíme českou i mezinárodní kuchyni.

Penzion Pohoda

Adresa: Nám. Osvobození 68, Staré Město pod Sněžníkem 788 32

Tel.: Restaurace: 735 177 481, Penzion: 731 650 099

Web: www.pohodapenzion.eu

Provozní doba: po - čt 11:30 - 22:00, pá - so 11:00-23:00, ne 11:00 - 21:00

Kuchyně: česká kuchyně, domácí pečivo a místní bio produkty

Kapacita: 46 míst, 30 míst zahrádka

Vaříme z čerstvých surovin, pečeme vlastní pečivo, děláme domácí limonády. Nabízíme v rámci restaurace dětský koutek, letní zahrádku s posezením a dětským hřištěm. Zajišťujeme rodinné oslavy, svatby, školní srazy a setkání.

Penzion a Relax centrum Andělka

Adresa: Školní 252, Hanušovice 788 33

Tel.: 777 575 789

Web: www.andelkarelax.cz

Provozní doba: po – ne: 7:00 – 22:00

Kuchyně: ne

Kapacita: 24 míst

Nabízíme deset stylových útulných apartmánů, privátní wellness s finskou saunou, whirlpool a Kneippovy lázně. Ve dvoře máme kavárnu s lahodnou kávou, dorty, pizzou a drinky. Pro děti je připravena herna plná dřevěných hraček.

Restaurace a Penzion u Kláry

Adresa: Lázeňská 45, Bludov 789 61

Tel.: 777 803 656, 583 225 225

Web: www.restauraceuklary.cz

Provozní doba: po – pá: 10:00 – 22:00 so – ne: 10:00 – 23:00

Kuchyně: česká i mezinárodní kuchyně, rybí pokrmy i grilované speciality

Kapacita: 50 míst, 40 míst venkovní zahrádka

Příjemná atmosféra, levné ubytování a stylový interiér. To je kouzlo restaurace v podhůří Jeseníků. Specialitou kuchyně je grilovaná formanská krkovice se slaninou, fazolkami a restované brambory. Lákadlem jsou také teplé a studené nápoje i čerstvé dezerty.

Morava Camp

Adresa: P. Bezruče 795/13, Mohelnice 789 85

Tel.: 605 297 830

Web: www.moravacamp.cz

Provozní doba: restaurace - 11:00 - 18:00 mimo sezonu, 8:00 – 22:00 v sezonu, recepce – 7:00 – 22:00

Kuchyně: česká

Kapacita: 80 míst restaurace, 100 míst motel – celoročně, 90 míst v chatkách

Přijďte si k nám užít poklidnou dovolenou nebo jen hezký výlet. V našem areálu je restaurace, koupaliště, aquazorbing, tenisové kurty, plážový volejbal a dětská herna s animačními programy. Nudit se určitě nebudete.

Restaurace a penzion Santorini

Adresa: Žižkova 25/2, Zábřeh 789 01

Tel.: 583 412 899 nebo 731 104 556

Web: www.santorinizabreh.cz

Provozní doba: po – so: 11:00 – 15:00, 17:00 – 22.30 ne: 11:00 – 15:00, 17:00 - 21:00

Kuchyně: řecká

Kapacita: 45 míst

Nabízíme výběr jídel z tradiční řecké kuchyně, řeckých stolních a jakostních vín včetně mořských ryb a živočichů. Návštěvníci mohou využít letní zahrádku a dva salonky. Pro hosty máme připraveny také dva dvoupokojové apartmány.

JESENICKO

Hotel Křížový Vrch

Adresa: Za Pilou 6, Jeseník – Dětřichov 790 01

Tel.: 585 402 063, 605 885 225

Web: www.krizovyvrch.cz

Provozní doba: po – pá: 11:00 – 21:00 so: 11:00 – 23:00 ne: 11:00 – 22:00

Kuchyně: česká kuchyně

Kapacita: 50 míst restaurace, 30 míst salonek, 20 míst zahrádka

Rodinný hotel na exkluzivním místě nad Jeseníkem. Návštěvníky láká restaurace s krbem, vyhlášená kuchyně, čerstvé suroviny, přímé grilování, bio kvalita od místních dodavatelů, privátní wellnes či kino. Jedinečná je i vyhlídková terasa.

Restaurace, Pivnice, Bar Plo-VARNA Jeseník

Adresa: Dukelská 436 / 15, Jeseník 790 01

Tel.: 739 512 116

Web: https://www.facebook.com/plovarna.cz/

Provozní doba: po – čt, ne: 10:00 – 23:00 so: 10:00 – 01:00 ne: 13:00 – 01:00

Kuchyně: česká, grilované speciality, obědová menu

Kapacita: 80 míst, 100 míst terasa

Nově zrekonstruovaná restaurace s barem s přímým vstupem do areálu koupaliště v srdci Jeseníku. Terasa s výhledem na bazén a panorama okolních hor láká k návštěvě. Nabízíme 7 druhů piv, nealko i alko míchané drinky.

Zdravá kavárna, Jeseník

Adresa: Vodní 227, Jeseník 790 01

Tel.: 608 205 200

Web: www.zdrava-kavarna.eu

Provozní doba: po – pá: 9:00 – 19:00, so: 9:00 – 18:00

Kuchyně: ne

Kapacita: 60 míst

Nová kavárna a vinotéka v Jeseníku nabízí stylovou atmosféru, široký výběr káv, čajů, zdravých nápojů, sušených plodů, ořechů, láhvových i sudových vín. V nabídce jsou bioprodukty firmy Sonnentor Čejkovice.

Tančírna a Kavárna v Račím Údolí

Adresa: Račí Údolí 118, Javorník 790 70

Tel.: 583 034 125

Web: www.tancirna.rychleby.cz

Provozní doba: po – zavřeno, út – pá: 10:00 – 17:00 so – ne: 10:00 – 18:00

Kuchyně: domácí limonády a zákusky

Kapacita: kavárna: 30 míst, sál s posezením 300 osob

V létě bude tančírnu rozeznívat nádherná hudba, autorská čtení, koncerty i taneční vystoupení. Pořádáme workshopy i svatby. Součástí Tančírny je kavárna i informační centrum. V kavárně si můžete zakoupit luxusní čokoládu.

PŘEROVSKO

Kofík

Adresa: Janáčkova 732, Hranice 753 01

Tel.: 776 892 102

Provozní doba: po – ne: 9:00 – 17:00

Kuchyně: kavárna a obchod

Kapacita: 14 míst

Kofík na vás dýchne atmosférou dob minulých. Nabídne kvalitní, s láskou tvořené produkty. Vychutnejte si kávu praženou v nejstarší kavárně Evropy Caffé Florian v Benátkách. Ochutnáte retro Prager limonády, sirupy z konopí i dezerty.

Restaurace Diana

Adresa: Teplická 42, Teplice nad Bečvou

Tel.: 733 476 032

Web: www.penziondiana.cz

Provozní doba: po – ne: 11:00 – 22:00

Kuchyně: minutková

Kapacita: 80 míst

Návštěvníky lákáme na čerstvé ryby, velmi příjemné prostředí a spolehlivý personál. Pořádáme svatby, oslavy i rauty. Firmy u nás mohou pořádat školení. Je pro ně připraven útulný salonek pro zhruba třicet osob.

Angus Restaurant

Adresa: Čechova ul. 26 (OC Galerie), Přerov

Tel.: 605 164 744

Web: www.angus-restaurant.cz

Provozní doba: po-čt: 10:30 - 23:00 pá-so: 10:30 - 24:00, ne: 10:30 - 22:00

Kuchyně: steaková kuchyně

Kapacita: 150 míst

Náš podnik je vyhlášený steakovými a burgerovými specialitami. Maso používáme výhradně z mladých býčků plemene Angus. Maso dovážíme čerstvé, bez zamražení. Po jídle si u nás můžete vychutnat dorty z domácí výroby.

Restaurace U Labutě

Adresa: Za mlýnem 4, Přerov

Tel.: 581 736 786

Web: www.labut.cz

Provozní doba: po-zavřeno, út-so: 11:00-22:00 ne: 11:00-15:00

Kuchyně: česká, mezinárodní

Kapacita: 100 míst

Zárukou kvality a delikátnosti pokrmů Restaurace U Labutě je naše chuť dělat opravdu špičkovou gastronomii. Využíváme spojení sezónních surovin, fantazie a kulinářského umění. Vznikne pak pokrm, kterému málokdo odolá.

Restaurace Zavadilka

Adresa: K Zavadilce 117/5, 75102 Troubky

Tel.: 608 662 780

Web: www.zavadilkatroubky.cz

Provozní doba: ne-čt: 10:00 – 20:00 pá-so: 10:00 – 22:00

Kuchyně: tradiční česká

Kapacita: 86 míst, 60 míst zahrádka

Návštěvníci si v letních měsících oblíbili naši zastřešenou zahrádku. Nechybí domácí kuchyně a v pracovních dnech i menu. Nabízíme salonek, víkendové uzení, grilování či hamburgery. Velkou výhodou je i blízkost cyklostezky.