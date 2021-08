„Dny volna se dají prolenošit, ale lepší je vystřídat odpočinek se zdravým pohybem, který všichni potřebujeme. I proto jsme letos rozšířili nabídku sportovních aktivit, o které je už tradičně mezi hosty velký zájem. Naši návštěvníci si velmi pochvalují možnost vypůjčit si kvalitní elektrokola nebo hole na nordic walking, protože pro cyklistiku i turistiku jsou tady ideální terény. Celé rodiny také vítají příležitost vyzkoušet si golf a velký zájem je i o cvičení jógy. A samozřejmě – po sportování se všichni těší do zdejších vyhlášených wellness, která uleví nejen namoženým svalům, ale i unavené mysli,“ říká Martina Žáčková ze Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, který je součástí Resortu Valachy.

Elektrokola – cyklovýlet bez hranic

Díky elektrokolům se konečně můžou vydat na cyklovýlet i lidé s nižší kondicí, vyššího věku nebo s různými zdravotními problémy. Ovšem velký zájem o jejich zapůjčení (Resort Valachy jich má nyní 12) projevuje i střední a mladší generace. Není divu – malebná krajina Valašska s jedinečnými výhledy a kopečky, kde se rychle střídají výjezdy a sjezdy, je pro jízdu na elektrokolech jako stvořená.

Tip: V Beskydech byla po vzoru rakouských Alp vybudována síť nabíjecích stanic Beskydské půjčovny elektrokol Beskolo, která pokrývá území Moravskoslezského i Zlínského kraje. Vždy tak máte jistotu, že si kolo dobijete i při delším výletu. V tuto chvíli je dostupných 17 nabíjecích stanic!

Lepší je turistika s hůlkami

Jestliže se rozhodnete poznávat Valachy raději pěšky než na kole, využijte bezplatného zapůjčení holí pro nordic walking v recepci hotelu Lanterna (platí pro ubytované hosty), kde vám ochotně poskytnou i mapu značených turistických okruhů, z nichž je každý něčím unikátní. Prales Razula s řadou chráněných rostlinných druhů, rozhledna Miloňová, kolem níž rostou vzácné vstavače, hora Soláň s naučnou stezkou lemovanou dřevěnými sochami…

Tip: Některé z tras se napojují na krásné hřebenovky, jako je trasa Bumbálka – hřeben Javorníků nebo trasa Třeštík – Soláň. Krásné vyhlídkové trasy na vás čekají, když se vydáte k několika místním rozhlednám – Miloňová, Sůkenická a Ztracenec.

Jóga pod širým nebem

Velký zážitek představuje cvičení hatha jógy (klidnější forma) či power jógy (dynamičtější cvičení) pod širým nebem a pod vedením indického lektora Ziyada nebo sympatické instruktorky Kristýny, při kterém načerpáte energii, utřídíte si myšlenky a protáhnete si tělo. Naučíte se jednotlivé asány, natrénujete plný jógový dech a prohloubíte si své znalosti o józe.

Tip: Pravidelné cvičení jógy pomáhá mimo jiné při bolestech zad, odbourává stres a dokáže nás na chvíli zpomalit, abychom více vnímali sami sebe.

Golf v lůně neporušené přírody

Součástí Resortu Valachy je devítijamkové Golfové hřiště Horal, které může využívat široká veřejnost bez nutnosti vlastnit zelenou kartu. Rozprostírá se v okolí Wellness hotelu Horal, uprostřed chráněné krajinné oblasti III. stupně. Proto zde platí pro hráče přísný zákaz vstupu do biozón. Odměnou za dodržování pravidel je nezapomenutelný zážitek – hra v lůně neporušené přírody s kouzelnou kulisou valašských dřevěnic.

Tip: Nabídka Golf pro každého zahrnuje přibližně 90minutovou procházku po golfovém hřišti s průvodcem, který vám vysvětlí základy golfu, pod jeho vedením si vyzkoušíte základní údery, chipování, patování i samotnou hru a dozvíte se řadu zajímavostí o tomto sportu.

Po sportování si dopřejte snové wellness

Pro dokonalé uvolnění těla i mysli je nejlepší navštívit místo, které je přímo k tomu vytvořené. V Resortu Valachy mají hned dvě. Wellness Horal s třemi termálními bazény a saunovým světem je dostupné ubytovaným hostům i veřejnosti. Pokud toužíte po úplném klidu, je ideální L-Spa hotelu Lanterna, kam mají vstup pouze ubytovaní hosté, a to časově neomezený. Stačí si jen v pokoji obléknout župan a sjet výtahem do přízemí, a rázem se ocitnete v poklidném wellness světě, rozloženém ve dvou podlažích na 250 m², kde můžete za doprovodu relaxační hudby rozjímat ve whirpoolu se slanou vodou, zaplavat si v krytém bazénu s vodními atrakcemi, dopřát si finskou saunu a pak se uložit na lehátko na odpočinkovou terasu s vyhlídkou a třeba se i chvíli prospat. Novinkou jsou saunové rituály, které se konají čtyřikrát denně od pátku do neděle.

Tip: Určitě stojí za to vyzkoušet některou z masáží a ošetřujících terapií v provedení rodilých exotických masérů. A zvláště ženy jistě nadchne ošetření výjimečnou kosmetikou Lakshmi, kterou si zde mohou i zakoupit.

