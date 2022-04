Od poloviny roku 2023 by tak v souladu s novým stavebním zákonem vznikl pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad (SOSÚ). V praxi by to znamenalo, že nová „pyramida“ stavebních úřadů vybudována nebude a stavební úředníci zůstanou tam, kde jsou dnes. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) by nová soustava stavebních úřadů, která měla původně vzniknout, byla zbytečně drahá a nepraktická. „Stále ale platí původní plán, že si stavebník jen podá žádost a stavební úřad si veškeré záležitosti obstará sám, což zásadně ovlivní i digitalizace,“ uvedl v závěru března ministr.