Přerov /PR/ - Rodina Ivany Bezroučkové už delší dobu snila o domě se zahradou, kde budou moci mít bazén, chovat zvířátka a po práci relaxovat. To se Bezroučkovým nakonec splnilo. Velkou zásluhu připisují týmu GALERIE REALIT, který jim ke splnění snu dopomohl.

Sídlo GALERIE REALIT. | Foto: Archiv GALERIE REALIT

Rodina si vyhlídla dům po rekonstrukci v místní části Přerova, který nabízela k prodeji GALERIE REALIT. Ivana Bezroučková proto kontaktovala společnost a dohodla si prohlídku nemovitosti.

„Makléřka Kateřina Zvonková na mě působila důvěryhodně, byla velice vstřícná, s prohlídkou nepospíchala a o stavu nemovitosti byla dobře informována," popsala první dojmy ze spolupráce s realitní kanceláří Ivana Bezroučková (na snímku).

Dům se rodině zalíbil hned po první prohlídce, a tak začali zvažovat jeho koupi. Aby se ujistili, že se rozhodli správně, chtěli si dům prohlédnout ještě jednou, potkat se s majitelem, vidět stavební dokumentaci a vědět další podrobnosti, které by je v rozhodnutí utvrdily.

„Vše nám GALERIE REALIT umožnila. Avšak důležitou podmínkou pro koupi domu bylo nejdříve prodat stávající byt a zbývající část kupní ceny financovat úvěrem," vysvětlila Ivana Bezroučková. Otázku financí s ní vyřešila finanční poradkyně týmu GALERIE REALIT, která rodině pomohla sjednat výhodnou hypotéku. Jednatelka společnosti Kateřina Zvonková poté zajistila nábor bytu a připravila jej k prodeji.

„Vzhledem k tomu, že na prodej bytu nebylo příliš času, musel v inzerci vypadat co nejlépe. Připravila jsem jej tedy na základě pravidel Home Staging k této službě vlastním certifikaci a její realizace mě i velmi baví," vysvětlila Kateřina Zvonková.

Pro připravený byt pak začala hledat vhodného kupce. To se jí podařilo do deseti dnů. „Ocenila jsem obrovskou snahu paní Zvonkové o prodej mého bytu tak, aby proběhl co nejrychleji a pro mě za přijatelnou cenu. Dala si se mnou opravdu velkou práci, aby v nabídce vypadal co nejatraktivněji," ocenila spolupráci s realitní kanceláří Ivana Bezroučková.

Mladý pár, který měl o byt zájem, však potřeboval na koupi peníze. Získat výhodný úvěr jim opět pomohla finanční poradkyně týmu. Poté už nic nebránilo tomu uzavřít kupní smlouvy.

„Poté, co pár zaplatil za byt manželům Bezroučkovým, došlo k částečné platbě za rodinný dům a zaslání zbývající částky ze sjednaného úvěru," popsala Kateřina Zvonková.

Po vyřízení formalit si za zhruba dva měsíce paní Bezroučková s rodinou převzala vysněný dům a do dalšího týdne od stěhování předala svůj byt mladému páru.

„Dnes bydlíme velmi spokojeně," netají se Ivana Bezroučková. Nejvíce si na spolupráci cení rychlého jednání a ochoty celého týmu. „Paní Zvonková byla ochotná v podstatě na zavolání zařídit okamžitě opakovanou prohlídku nemovitosti a trpělivě odpovídala na mé mnohé dotazy," ocenila závěrem spokojená klientka.

Jak nejlépe mohu připravit nemovitost k prodeji?

REALITNÍ PORADNA - Příležitost udělat první dojem na potenciálního kupce bytu či domu má prodávající pouze jednou. Stejně jako v osobním životě rozhodují často zdánlivé maličkosti, tak je to i při prodeji nemovitosti. Proto je potřeba ji pečlivě připravit a nabízet ji v jejím nejlepším světle.



Díky poskytované službě Home Staging jsou vám certifikovaní makléři společnosti GALERIE REALIT, s. r. o., schopni zajistit kvalitní a rychlou přípravu nemovitosti k prodeji.



Cílem této služby je za minimální finanční a časové náklady upravit prostor tak, aby zájemce ihned spatřil veškeré přednosti, které daný byt či dům nabízí, a aby si dokázal představit jeho maximální využití v případě, že by si jej zabydloval sám.



Ve většině případů se úpravy nesou v duchu vyřešení drobných závad, odstranění věcí a detailů, které odvádí pozornost zájemců, či přemístění kusů nábytku, které zájemci brání v tom, aby si představil, jak lze účelně daný prostor využít se všemi jeho funkcemi. Tuto představu zájemce získá mnohem snáze v prostoru, který je neutrální a odosobněný od soukromého života stávajícího majitele.



Úpravy jsou vždy pečlivě konzultovány s majitelem nemovitosti a realizace se přizpůsobí tomu, zda je nemovitost při jejím nabízení stále obývaná, či nikoliv.



Služba zahrnuje také pořízení profesionální fotodokumentace. Takto připravená a nafocená nemovitost jednoznačně vynikne mezi nabídkami jiných nemovitostí a zaujme tedy mnohem více zájemců, což vede k výrazně rychlejšímu prodeji.



Tuto službu nabízí GALERIE REALIT všem svým klientům díky absolvování certifikovaných kurzů pod záštitou Akademie Home Stagingu & Interiérového Designu.



Kateřina Zvonková (na snímku), jednatelka společnosti GALERIE REALIT