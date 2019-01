Region - Z šetření asociace ABSL, která sdružuje společnosti působící v oblasti sdílených podnikových služeb, vyplynulo, že až 70% firem z tohoto segmentu řeší změnu svých kancelářských prostor. Důvodem je jejich expanze anebo snaha zkvalitnit pracovní prostředí.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Firmy působící ve sdílených podnikových službách považují moderní pracovní prostředí za jeden ze zásadních argumentů, který jim pomáhá přilákat kvalitní pracovníky," říká Jonathan Appleton, prezident ABSL, a dodal: „Proto v posledním roce sledujeme silnou tendenci opouštět starší kancelářské areály, které nedokáží vyhovět moderním způsobům práce, kdy jsou vyžadovány nejen prostory pro pracovní stoly, ale i relaxační zóny, zázemí pro stravování či prostory pro networking a sdílení know-how. V roce 2015 proto řešilo stěhování do modernějších prostor nebo přehodnocení stávajících nájmů za účelem vylepšení podmínek 70 % firem z tohoto sektoru."

Podle údajů realitní společnosti JLL je v České republice téměř 4 mil. m2 moderních kancelářských prostor určených k pronájmu, z toho 650 tisích volných. Největší rezervy má Ostrava (24 % neobsazených ploch) a další krajská města, a proto se dostávají do hledáčku zahraničních investorů z oblasti sdílených podnikových služeb, kteří plánují vstup na český trh. Výhodou těchto měst, mezi něž patří například i Olomouc nebo Hradec Králové, je pak i levnější nájemné a dostatek kvalifikované pracovní síly, která je dána přítomností univerzit.

Nejdražší Praha (nájmy se pohybují od 11,00 - 19,5 Eur/m2/měsíc) má přibližně 16 % neobsazených ploch, což představuje zhruba 520 000 m2 v budovách třídy A a B. Brno se v cenách nájmu pohybuje v rozpětí od 8 – 12,5 Eur/m2 za měsíc a v současné době má podobnou míru neobsazenosti jako Praha, tj. přibližně 16 % (78 000 m2). Brno tradičně patří v rámci České republiky k velmi žádaným lokalitám pro firmy z oboru sdílených podnikových služeb, což dokazuje i fakt, že řada těchto mezinárodních společností zde v posledních letech umístila své provozy.

Typické nájemné v sektoru sdílených podnikových služeb se pohybuje mezi 8 – 15 Eur/m2 za měsíc. Průměrné centrum SSC/BPO přitom obsáhne cca 5 000 m2, výjimkou však nejsou ani centra sídlící na ploše 20 000 m2. Dle Kevina Turpina, ředitele průzkumu trhu v JLL, je vzhledem k velkému počtu neobsazených kancelářských ploch potřeba nájemce motivovat. K zajímavým pobídkám mohou při sjednávání pronájmu patřit např. období bez nájemného, příspěvky na vnitřní vybavení či parkovací plochy navíc.

„Vzhledem k tomu, že se v následujících letech očekává výrazný růst segmentu sdílených podnikových služeb, dají se předpokládat i další výrazné pohyby na realitním trhu. Ze současných 65 000 zaměstnanců totiž do roku 2020 bude kulatých 100 000," uvedl na závěr Jonathan Appleton.

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz.