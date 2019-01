ZLÍNSKÝ KRAJ - Proč si počítačovou hru kupovat, když si ji můžu stáhnout z internetu? Tak uvažuje spousta lidí. Oslovení prodejci však tvrdí, že legální nákup má své výhody a že o klientelu nouzi nemají. „Cítím úbytek zájmu, ale nijak veliký,“ připustil zlínský dealer PC her David Zemánek.

Většinou dnešních dětí provází počítač téměř od kolébky. | Foto: DENÍK/archiv

Připojení je stále rychlejší a stáhnout si hru o velikosti třeba 5 Gb je podle něj otázka pár hodin. „Na druhou stranu není snadné sehnat zdroje na stažení her a tak je stále hodně lidí kupuje,“ tvrdil Zemánek.

Podle prodejců má stahování některé nevýhody. „Často bývají zavirované. A tak se lidé nakonec rádi vracejí do obchodu, kde hru získají čistou, se zárukou a podporou výrobce,“ uvedl produktový manažer uherskohradišťské firmy 4Stars David Lukaštík.

Podle Zemánka stálý zájem nakupujících udržuje i fakt, že ceny her výrazně klesají. „Životní cyklus výrobku začíná padat už po půl roce a cena je pak poloviční,“ sdělil. Dříve stály novinky skoro dvakrát tolik co v současné době. „Za novou hru zaplatil zákazník dva tisíce, dnes je to okolo tisíce. Do půl roku ji máte ještě levnější,“ řekl Lukaštík.

Podle něj je dobře, že výrobci pochopili, že snížení cen jim přinese mnohem vyšší zisky. „Změní to i přístup lidí k legálnímu softwaru obecně,“ míní Lukaštík. Strategie slev působí i na lidi, kteří by jinak do obchodu vůbec nezavítali.

Koníčku propadá mládež i starší generace. Stále oblíbené jsou akční, ale nově i inteligentní nebo komplexní hry

„Pak si hru koupí i ten, kdo by to jinak neudělal. Je to proto, že chce mít doma originál a užít si doplňků a rozšíření, které získá jen se zakoupeným zbožím,“ řekl vedoucí prodejny Game shop v kroměřížském Tescu Karel Šeňák.

Často si lidé hru kupují, i když ji měli staženou z internetu. „Udělali si k ní osobní vztah. Nemějte ho, když u ní sedíte třeba čtvrt roku,“ usmál se Zemánek.

Zajímavé také je, že je nekupuje jen mládež. „Zákazník ve věku pětačtyřiceti let je dnes velmi běžný a pro nás přínosný. Má už zázemí a hry jsou pro něj mnohdy únikem z otravného životního cyklu,“ soudil Zemánek.

Pánové se tak podle něj vracejí do let, kdy si chtěli hrát na vojáky a střílet nepřítele nebo být čarodějem v bájném světě. „Někteří muži tak opustili hospody a vysedávají u počítače,“ usmál se Zemánek.

Podoba her se s vývojem mění, jsou čím dál komplexnější. „Už to není třeba jen strategické budování města nebo střílení do nepřátel. Výrobci čím dál více kombinují různé žánry do sebe, aby si u jednoho výrobku užil každý bez ohledu na to, co ho nejvíce baví,“ informoval Lukaštík.

Tyto nové komplexní hry jsou spolu s klasickými akčními podle oslovených prodejců nejžádanější.

Dobře se obchodníkům prodávají i hry, které jsou vázány na filmové trháky, jako je Harry Potter. „Díky nim si hráči mohou rozvinout svůj zážitek z oblíbeného filmu,“ sdělil Šeňák.

Vzrůstající je zájem o takzvané inteligentní hry. „Umožňují vytvářet vlastní postavu, která se buď přibližuje osobnímu charakteru hráče anebo tomu, kým by chtěl v představách být a takto se doma u počítače svým způsobem realizuje. Lidé už více chtějí být někým také ve virtuálním světě,“ přiblížil podstatu obliby tohoto druhu zábavy Zemánek.