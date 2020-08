Projekt Od místních nebyl zdaleka prvním počinem Josefa Halamíka. „S ženou a dětmi jsme jednou přemýšleli, co uvařit k obědu, protože jsme nenacházeli inspiraci. Ve vtipu jsem manželce řekl, ať udělá tabulku dvaceti jídel a funkcí random (pozn. red.: náhodně) nějaké vybere. Ale potom jsem o tom přemýšlel, a jelikož dělám různé IT projekty, vzešla z toho mobilní aplikace na stejném principu,“ vysvětluje se smíchem Josef.

Při točení videí o vaření se však začaly kupit často zbytečné obaly z mnoha potravin, což Josefa inspirovalo ke změně. „Říkal jsem si, že tohle přece musí jít jinak. A tak jsme si založili bezobalový obchod s mléčnými produkty a pečivem,“ říká. Kromě vratných a znovupoužitelných obalů nabízel také plátěné tašky. Sortiment byl však poměrně malý, tvořilo jej zhruba dvacet produktů.

Koronavirus přinesl změny

Další velká změna přišla až s nástupem koronavirové krize. „Mezi první věci, které se kvůli covidu zastavily, byly vratné obaly. My jsme ale měli možnost používat obaly přímo od našich dodavatelů, a tak jsme se zaměřili právě na ně,“ popisuje Josef začátky projektu Od místních. „Hlavní myšlenkou byla a stále je podpora lokálních farmářů, kteří s covidem přišli o svá odbytiště, jako jsou školy, restaurace a další. Proto jsme dali síly dohromady a najednou jsme v nabídce měli ne dvacet, ale dvě stě produktů,“ usmívá se Josef.

Nabídka se přitom stále rozrůstá, neboť se na Josefa téměř každý týden obrací další a další farmáři. „Dáváme si ale pozor na to, aby šlo opravdu o místní, ideálně malé dodavatele s opravdu kvalitními produkty, které můžeme nabídnout našim zákazníkům,“ říká. Projekt totiž funguje na principu internetového obchodu, v němž si zájemci vyberou kýžené produkty spolu s datem a časem přivezení. Řidič jim pak celou objednávku doveze až domů.

„Rozvážíme každý den mezi pátou a desátou hodinou ráno. Odpoledne už nevozíme, zvlášť teď v létě. Taková zmrzlina by totiž pařák nepřežila ani v termoboxu,“ směje se Josef. Za den udělají řidiči přibližně padesát rozvážek, přičemž téměř polovina objednávek míří za již pravidelnými zákazníky. „Často k objednávce přidám něco navíc, protože mě samotného by to potěšilo. A spokojený zákazník je pro mě tím nejdůležitějším,“ přiznává Josef. Zájemce se snaží přilákat i na ochutnávku přímo do Rožnova pod Radhoštěm, kde má svůj obchůdek.

Projekt i do dalších vesnic

Jeho cílem je dokázání udržitelnosti celého projektu a rozšíření i do dalších vesnic. „Lokální věci jsou k dostání, ale jsou k dostání složitě. Ne každému se chce dojet přímo na farmu. A proto můžou lidé využít naše stránky, kde je vše na jednom místě,“ míní Josef a dodává, že by chtěl do konce roku pokrýt celý Moravskoslezský a Zlínský kraj. „Byl bych rád, kdyby se tohoto projektu ujali i v dalších vesnicích, případně městech. Přece jen model podpory malých farmářů má a vždy bude mít smysl,“ přeje si.

Za projektem nestojí jen Josef, ale dle jeho slov celá parta lidí. Přesto jich dohromady není moc. „Takové práce nejde dělat ve velkém, člověk by pak potřeboval sklad a už by ztratil možnost čerstvosti. Je u nás jen pár zaměstnanců a všichni to dělají srdcem, na nějaké velké peníze si člověk nepřijde. Vše je založeno na vzájemné podpoře, a to jak mezi dodavateli, tak i zákazníky a zaměstnanci, za což jsme moc vděční. Navíc je to jednoduchý způsob, jak podpořit správnou věc,“ uzavírá autor projektu Od místních Josef Halamík.

Světlana Nedvědová