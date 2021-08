O návratu k historickým kořenům při přejmenování hotelu i o tom, proč jeho provoz převzaly Horské lázně Karlova Studánka v době, která úplně nenahrává cestovnímu ruchu, jsme si povídali s jejich ředitelem Janem Poštulkou (na snímku níže).

Jan Poštulka, ředitel Horských lázní Karlova Studánka.Zdroj: Deník/VLP ExternistaJak došlo k tomu, že pod Horské lázně Karlova Studánka patří nově hotel, který se nachází v Beskydech?

Hotel Lorkova vila (dříve Čeladenka, pozn. red.) je historicky majetkem České republiky a spadá pod resort Ministerstva zdravotnictví. Když vypršel nájem předchozímu soukromému provozovateli, rozhodlo se ministerstvo provozovat hotel prostřednictvím některé ze svých přímo řízených organizací. A protože naše Horské lázně Karlova Studánka mají v Moravskoslezském kraji největší zkušenosti s poskytováním tohoto druhu služeb, padla volba na nás. Od dubna letošního roku tak hotel provozují naše lázně, hostům se ale otevřel o prázdninách.

Budete v hotelu nabízet i nějaké vyloženě lázeňské procedury, tak jak jsou na ně zvyklí hosté z Karlovy Studánky?

Karlova Studánka je úžasné lázeňské místo, které má dlouholetou tradici v lázeňství. Své zkušenosti v oblasti wellness proto určitě promítneme i v čeladenském Hotelu Lorkova vila. V nabídce relaxačních procedur nebudou chybět například masáže, rašelinové obklady, zábaly, bylinné termofory nebo relaxační koupele.

Pokud se u vás rozhodnu strávit prodloužený víkend, co všechno mi jako hotel můžete nabídnout?

Prodloužené víkendy jsou ideální pro využití námi nabízených pobytových balíčků, které jsou sestaveny tak, aby si každý našel to své. Hotel nabízí skvělou gastronomii, dokonalý relax v rámci hotelového wellness a lesních lázní. Sportovní nadšenci zase určitě ocení multifunkční hřiště, kde si mohou zahrát tenis, basket, volejbal, nohejbal, tenis nebo badminton. Veškeré sportovní potřeby si lze u nás samozřejmě zapůjčit. Pro děti máme krásné venkovní hřiště a jako jediní v okolí také venkovní přírodní koupaliště. Hosté mohou využít i služby našich partnerů, jako bobovou dráhu v docházkové vzdálenosti od hotelu, golfové hřiště nebo zážitkovou exkurzi s degustací piva v nedalekém pivovárku. V neposlední řadě je v okolí hotelu celá řada zajímavých turistických stezek. Vyrazit lze pěšky, na kolech nebo na elektrokolech, které si v hotelu můžete také zapůjčit.

Jako lázně máte s provozováním ubytovacího zařízení v horském prostředí bohaté zkušenosti, jak konkrétně je chcete využít při provozu nového hotelu Lorkova vila? Přece jenom ve svém okolí máte značnou konkurenci…

Z vlastních zkušeností víme, že i konkurence může být partner, protože každý zde máme trochu odlišnou nabídku cílenou na jinou skupinu hostů. Věřím, že si tak vzájemně můžeme vyjít vstříc.

Jakou má hotel ubytovací kapacitu a jaký typ ubytování nabízíte? Mohou se u vás ubytovat i rodiny s dětmi?

Hotel má kapacitu 100 lůžek. Ubytovat se lze v hlavní hotelové budově a v horských domech, které mají převážně dvoulůžkové pokoje. V našem komplexu máme také sedm samostatných apartmánových domů, které disponují ložnicí, obývacím pokojem a úžasnou terasou s výhledy na přilehlé hory. Navíc jeden z těchto apartmánových domů je vyloženě vhodný pro rodiny s dětmi, neboť má poschoďovou postel se třemi pohodlnými lůžky a dětský koutek. Hotel se se svými čtyřmi hvězdami řadí do kategorie hotelů vyššího standardu.

Původně je hotel znám pod názvem Čeladenka, dnes nese název Lorkova vila. Proč jste se rozhodli k jeho přejmenování a proč zrovna tento název?

Protože si vážíme historie a toto místo má zajímavý příběh, na který by se nemělo zapomínat. Novým názvem hotelu se vracíme až do roku 1932, kdy byl položen základní kámen vily určené k rekreaci rodiny brněnského advokáta JUDr. Lorka, kterému tuto vilu zabavil komunistický režim. Takže takový návrat ke kořenům jeho minulosti.

Hotel prošel v minulosti rozsáhlou rekonstrukcí. Přesto jste do hotelu museli investovat další milióny korun, proč?

Hotel byl po rekonstrukci v provozu od roku 2014. Sedm let intenzivního provozu a uzavření hotelu od října 2020 zanechalo své stopy. Pokud má hotel nabízet služby na čtyřhvězdičkové úrovni, bylo nezbytné celou řadu věcí opravit, obměnit nebo dokoupit.

Chystáte v budoucnu nějaké další investice?

Máme představu, kam chceme hotel posunout a jak dále zkvalitňovat poskytované služby a zlepšovat pohodlí našim klientům. Nabízí se vybudování samostatného saunového světa, zastřešení venkovní terasy tak, aby ji bylo možno využívat po celý rok, postavit bazénový komplex s krásným balneo provozem nebo zřídit fitness centrum. Plánů máme opravdu hodně, uvidíme v následujících letech, nakolik se nám je bude dařit realizovat.

Jak chcete zvládnout řídit lázně a k tomu hotel, který je od nich vzdálen víc než 120 kilometrů? To bude asi velká profesní zkouška…

Celý život se řídím mottem, že překážky jsou od toho, aby zastavily ty ostatní. A vzdálenost pro mne osobně není překážka. Mám skvělý manažerský tým, jak v lázních, tak i v hotelu na Čeladné a věřím, že společnými silami dokážeme lázně i hotel nejen provozovat, ale zároveň rozvíjet a své služby nadále zkvalitňovat.

Provoz hotelu jste převzali v nezáviděníhodné době. Jeden ze segmentů, který pandemie nejvíc ovlivnila, je právě cestovní ruch. V létě asi Češi budou cestovat, ale co na podzim. Nemáte z toho obavy?

Nabízíme široké spektrum služeb od ubytování přes pořádání různých akcí, ať již kongresů, teambuildingů, firemních či rodinných akcí, večírků, proto se nebojíme, že by byl hotel prázdný. Všichni si přejeme, aby už žádná další vlna pandemie nepřišla a my mohli uspokojit veškerou poptávku po našich službách.

Hana Hanke