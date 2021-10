Místní se tak mohli potkat s několikanásobným mistrem světa v hasičském sportu Janem Haderkou, nebo si s Veronikou Kuncovou, cvičitelkou a osobní trenérkou, popovídat o zdravém životním stylu a možnostech, jak se dostat do ideální kondice.

Časopis Kondice pravidelně popisuje nejnovější trendy v oblasti zdravého životního stylu a dává je do vědeckých souvislostí.

A jak se tedy dostat do kondice?

„Hlavně je třeba mít dobrou motivaci. Je nutné, aby si v tom člověk našel něco zábavného. Takže pro mě je stěžejní hudba, důležité pro mne je, udělat si pro cvičení dobrou atmosféru. A potom se klienti vracejí nejen kvůli cvičení, ale i kvůli tomu všemu kolem, co k tomu také patří,“ uvedla Veronika Kuncová.

„Cest je spousta. Někdo potřebuje motivaci, jiný potřebuje někoho, kdo ho trošku popostrčí a vede ho, inspiruje jej a poradí mu. Je to o vkusu, někomu vyhovují skupinové tréninky, někdo má raději osobní lekce,“ podotkla.

Být fit potřebuje také profesionální hasič Jan Haderka.

Pro hasičskou profesi je totiž důležité udržovat kondici a výkonost na vysoké úrovni.

„Být v kondici, to je pro mě na prvním místě. Je to základ zdraví i v mé profesi, kdy jdeme často na hranu svých možností. V kondici musím být už kvůli používání hasičské výstroje, to je totiž slušná zátěž,“ popisuje Jan Haderka s tím, že výstroj váží až dvacet kilogramů.

„Součástí je i dýchací přístroj, přilba, těžké zásahové boty i zásahový oblek. S tím v práci běžně zasahujeme, takže na to musíme být připraveni,“ vypočítal hasič, který je členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hulín.

„Letos nás povolali k sedmi mimořádným událostem. Já osobně jsem se zásahů nezúčastnil, protože sloužím na centrální stanici ve Zlíně a náš hasební obvod nezasahuje do katastru Hulína. Na centrále jsme pak měli několik desítek mimořádných událostí,“ vzpomíná Jan Haderka, který v Hulíně zastává funkci velitele družstva.

A jestli mistrovský titul ovlivňuje Janu Haderkovi práci?

„Nemůžu říct, že by mě přímo ovlivnil zisk mistrovského titulu. Sport, který dělám, vychází z mého zaměstnání, udržuje mě v kondici. Tudíž práci musím dělat pořád stejnou, jenom se míň zadýchám. Díky sportu a úspěchům mám ale spoustu přátel. A možná mi nastavily jiný pohled na život,“ uzavřel hasič, kterého v Hulíně zaujala také laboratoř Světa bez kouře s virtuálním profesorem Dohořelem.

Ta prostřednictvím videí a 3D brýlí představuje fakta o procesu hoření, problematice kouření cigaret, osvětluje roli nikotinu a moderní méně škodlivá řešení, založená na nejnovějších technologiích. Jan Haderka, který je sám nekuřák, tvrdí, že více než dvacet procent požárů, které musí hasit, pochází z nedopalků cigaret.

„Pokud alespoň vynecháte hoření a kouř, bude pro mě má práce snazší a vy zároveň uděláte něco pro své zdraví a kondici,“ uvedl.