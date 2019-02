Přerov - Kam vložit životní investici koupit dům, nebo byt? Ve většině případů rozhodují finance a preference každého člověka. Byt i dům totiž mají své klady a zápory. Existují však i kompromisy.

Na misky vah musí každý položit zásadní fakta, jako nakolik vyžaduje dostupnost do centra města, kolik času je člověk ochoten věnovat údržbě a opravám majetku, zda chce mít dostatek prostoru a také kolik má k dispozici peněz.

Cenu nemovitosti výrazně ovlivňuje lokalita, ve které se nachází. Byt i dům tak lze pořídit za stejnou sumu. S tím rozdílem, že byt bude situován v centru města, a dům za stejnou cenu bude postaven na vesnici. Rodinný dům 3+1 s dvorem v místní části Přerova Žeravicích, který je z větší části zrekonstruován, je možné pořídit za 1 200 000 korun. Oproti tomu dům 4+1 se zahradou v blízkosti centra Přerova koupí člověk za 2 100 000 korun, přičemž je nutné počítat s dalšími náklady na rekonstrukci. „Menší rodinný dům v místní části lze pořídit za podobnou cenu jako byt ve městě. Domy umístěné v Přerově jsou vždy žádané, o to více, pokud se nachází v blízkosti centra a náleží k nim zahrada," tvrdí jednatelka společnosti GALERIE REALIT Kateřina Zvonková. Většina klientů realitní kanceláře upřednostňuje koupi bytu před domem. „Domnívám se, že je to z důvodů, jako je dostupnost občanského vybavení, školky či školy pro děti, vzdálenost na pracoviště a podobně," myslí si Kateřina Zvonková.

Často podle ní také rozhoduje fakt, že byt je po rekonstrukci a vhodný k okamžitému užívání. „V poslední době se častěji také setkáváme se zájmem o koupi celoročně obyvatelného domu či chalupy v rekreační lokalitě," zmínila realitní makléřka s tím, že momentálně jsou dostupné nemovitosti tohoto typu například na Rusavě.

NEJLEVNĚJI ZA 650 TISÍC

A jaký obnos peněz by si měl připravit zájemce o byt v Přerově? Nejméně 650 tisíc, za které pořídí dvoupokojové bydlení. Cena se však odvíjí od stavu rekonstrukce, podlaží, zda má balkon, parkovací stání a další výhody. Vyšplhat se tak může i na částku 1 200 000. „Třípokojový byt je možné koupit zhruba od 850 tisíc do milionu a půl. V případě pořizování novostavby bytu je potřeba počítat s částkou ještě vyšší," upozorňuje Kateřina Zvonková.

INVESTUJÍ DO JIŽ POSTAVENÉHO

Když se klienti rozhodnou pro dům, z velké části prý investují raději do již postaveného, který si opraví. „Částečně je to dáno i tím, že se v Přerově nenachází dostatek stavebních pozemků s inženýrskými sítěmi, které by se nacházely v lukrativních částech města a okolí," doplňuje Kateřina Zvonková. Pokud člověk hledá kompromis mezi bytem a domem, naskýtá se mu několik možností. „Existují menší bytové domy, které mají čtyři až šest bytových jednotek a jsou většinou umístěné v místních částech Přerova či v okolních obcích," upřesnila realitní makléřka. Vlastníci bytových jednotek tak mohou užívat společnou zahradu, která k domu náleží, případně je přesně vyměřená zahrádka již součástí bytové jednotky.

„U některých novostaveb bytových domů například v ulici Seifertova či Dvořákova k přízemním bytům malá zahrádka náleží," dodala Kateřina Zvonková.

