Na stole má skleněný půllitr s vodou, vedle levé ruky mu leží iPhone, na parapetě za ním malý, trochu podivný mechanismus dokolečka otáčí plastovou destičkou. Když bodrý čerstvý čtyřicátník zvedne oči od počítače, dívá se na tabuli popsanou přibližně třicítkou úkolů.

Příběh podnikatele, který dokázal zaujmout velké firmy



Písmo je u části textu už vybledlé, zato červené fajfky místy září novotou. Chybí už jen u některých pasáží. Jinak si může říci: Splněno.



Roman Šalomoun je už na první pohled pracovitý člověk. Úspěch v ostré konkurenci výrobců rekuperačních jednotek položil před rokem 2000. Tehdy jako dvacetiletý mladík vyrazil do Spojených států.

„Chtěli jsme si s přítelkyní a vlastně už současnou manželkou vydělat na byt a za rok být zpátky. Protáhlo se to na deset let. Dařilo se nám, mně osobně při prodeji značkových aut z Evropy,“ říká.



V roce 2006 se vrátili. S perfektní znalostí angličtiny a na tuzemské poměry slušným obnosem peněz. Přemýšleli, co dál.



„Kolega Michal Plaček se v USA zabýval instalací teplovzdušných vytápění. Věděli jsme, že tento trend přijde i do ČR. Že se tu začnou stavět energeticky úsporné domy. Vsadili jsme na tuto cestu,“ přiblížil své někdejší plány nynější jednatel firmy JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY.



NOVÉ TECHNOLOGIE UŽ JSOU VYŠŠÍ DÍVČÍ



Vyplatilo se, zakázky přibývaly, s nimi i zajímavé výdělky.

„Bylo mi však jasné, že nemůžeme zůstat jen instalační firmou. Že bychom měli jednotku zkusit sami vyvinout, ne ji pouze přeprodávat již vyrobenou od jiných,“ vzpomíná.



Po různých peripetiích vybrali dodavatele odpovídající klíčové součásti, tedy tepelného výměníku, a tak trochu na koleni vyrobili první rekuperační jednotku vlastní. Sice v obalu vyřezaném z kusu plechu a překližky, ale funkční.

„Trvalo to dohromady asi devět měsíců,“ vzpomíná.



To byla první generace vlastního zařízení. Po zhruba dalších dvou letech a mnoha úpravách funkčnost prověřily testovací laboratoře v Holandsku a výsledky předčily očekávání. Nyní už měli i písemně potvrzeno, že jednotku vymysleli dobře a zúročili tak svá veškerá poznání o tomto zařízení.



„Měli jsme s ní ambice, přihlásili jsme se i na veletrh do USA, uspěli jsme,“ těší holešovského podnikatele dodnes.



Zařízení mělo totiž tu výhodu, že umělo zpětně předávat vlhkost vzduchu a nepotřebovalo žádnou elektrickou spirálu, jako předehřev, který by umožnil chod zařízení i v teplotách pod bodem mrazu.

V roce 2012 to ani zdaleka nebyla běžná záležitost. Malou firmu ze střední Moravy tak začala postupně sledovat i konkurence.



„Takzvaný entalpický systém, který umí pracovat se vzdušnou vlhkostí, to už je vyšší dívčí,“ vysvětluje Roman Šalomoun.



Firma potřebovala růst, rozvíjet se, investovat do sebe. Zároveň se nechtěla sama zbytečně zadlužovat, což se nakonec ukázalo jako příležitost pro spolupráci se strategickým partnerem.



Došlo na ni před třemi lety. Jméno dobře znali. JABLOTRON.

„Zavolali nám několikrát, že se chtějí setkat. Myslel jsem si, že nám chtějí nabídnout začlenění jejich alarmů do našeho portfolia, setkání se odkládala,“ vzpomíná.



Na konečně domluvenou schůzku přišel Roman Šalomoun pozdě. Byl unavený.

„Deme už dom, mám toho plné zuby,“ láteřil si pro sebe na chodbě.

Zástupce Jablotronu vše z kanceláře asistentky slyšel, to však nevadilo. „No tak jste na řadě,“ řekl mu Roman Šalomoun.



Jan Průša, jakožto představitel vrcholného vedení Jablotronu, šel skoro rovnou na věc.

„No abychom to zkrátili, dalo by se s vámi mluvit o tom, že byste někdy prodali firmu?“



Prý byl perfektně připravený.

„Měl složku, věděl o nás skoro všechno. Dalo by se říci, že i číslo mých trenek,“ směje se Roman Šalomoun.



Za několik měsíců byla společenská smlouva hotova. Obsah i cenové záležitosti jsou dle očekávání neveřejné. O stamiliony se nejedná. A není to tak, že by JABLOTRON převzal firmu a stávající vedení odešlo.

Musí spolu zůstat v symbióze a pokračovat ve vývoji kompletního sortimentu. Ten se postupně naplňuje. Již v září představí firma další, tentokrát menší rekuperační jednotku, její chladicí nádstavbu a ještě jednu technologickou vychytávku.



„Držíme vývoj hodně pod pokličkou, ale na podzim a pak na jaře 2018 toho opravdu odhalíme dost,“ plánuje Šalomoun.



NA HOLEŠOVSKOU ZÓNU NEDAJÍ DOPUSTIT



Firmě se prý daří. Měsíčně prodají desítky jednotek. Jedna stojí asi 80 tisíc korun.



„Přibrali jsme lidi do zákaznického centra, kde se zpracovávají poptávky a dotazy od klientů a připravují objednávky. Ovládají několik světových jazyků,“ říká.



Spolupráce s Jablotronem dává do budoucna firmě nové možnosti. Jak technické, tak finanční. A tím i práci lidem.

„Ale není to tak, že bychom se chtěli stěhovat. Pracujeme v Holešovské zóně, a ať si každý říká, co chce, její umístění je strategické. Dostatek prostoru, dálnice na dosah,“ říká muž, jehož jedno ze životních hesel zní, že s poctivostí nejdál dojdeš a že slevy jsou začátkem konce a cesta do pekel.



A ta podivná věc, co má na okně?

To je servopohon do nového tajemného zařízení, o kterém již byla řeč a které se bude představovat na známém veletrhu. Už má za sebou po mnoha měsících 1 670 020 cyklů, a zatím je bez poruchy.

„Mimochodem, požadovaná životnost byla 100 tisíc cyklů,“ pochvaluje si Šalomoun. (dav)

Jak funguje rekuperační jednotka

Moderní domy jsou perfektně zateplené, ale musejí mít systém, jak v nich přirozeně vyvětrat. Okny to kvůli energetickým úsporám zpravidla není výhodné. Je tak potřeba rekuperační jednotky. Ta vezme vzduch z venku, stejné množství pak přijme zevnitř.



Uvnitř jednotky si pak oba „vzduchy“ předají teplotu a také vlhkost tak, aby v interiéru byly pořád stejné podmínky, jak si je uživatel nastavil. To vše se spotřebou nižší, než kolik byste prosvítili stowattovou žárovkou. Právě nízká spotřeba a vysoká účinnost jsou parametry, kterými se rekuperační jednotky poměřují.



„Třeba my bydlíme v našem domě ve Hvozdné již 6 let, máme 400 metrů vytápěného prostoru a za rok za vytápění i v létě chlazení nedáme více než šest tisíc korun,“ říká Roman Šalomoun.



Další výhodou je skutečnost, že vytápění i větrání lze řídit pomocí aplikace v chytrém telefonu takzvaně na dálku. I dodavatel zařízení tak může vše sledovat a případné nesrovnalosti opravit na dálku či na opravu přijet již s jasnou představou, jak dále postupovat.